जाति प्रमाण पत्र जारी करने में गलती अधिकारी की, सजा उम्मीदवार को नहीं दे सकते; JPSC को नियुक्ति के निर्देश
झारखंड हाई कोर्ट ने जाति प्रमाणपत्र में अधिकारी की गलती के कारण अनुसूचित जाति वर्ग में चयन से वंचित चंचला कुमारी को राहत दी है। अदालत ने जेपीएससी को आठ सप्ताह के भीतर उनकी नियुक्ति की अनुशंसा करने का निर्देश दिया है।
HighLights
हाई कोर्ट ने चंचला कुमारी की नियुक्ति का निर्देश दिया।
अधिकारी की गलती की सजा अभ्यर्थी को नहीं मिलेगी।
पति के नाम पर जाति प्रमाणपत्र जारी होने का मामला।
राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने जाति प्रमाणपत्र में पति के नाम दर्ज होने की वजह से अनुसूचित जाति वर्ग में चयन से वंचित प्रार्थी चंचला कुमारी को राहत प्रदान की है। अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को चंचला कुमारी की नियुक्ति के लिए आवश्यक अनुशंसा आठ सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया है।
अनुशंसा मिलने के बाद राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने कहा कि यदि प्रमाणपत्र जारी करने में गलती सरकारी अधिकारी की है, तो उसकी सजा अभ्यर्थी को नहीं दी जा सकती है।
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा एवं अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। यह मामला 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित है। प्रार्थी चंचला कुमारी ने आवेदन दिया था।
प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में सफल होने के बाद उन्हें दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। चंचला ने दस्तावेज सत्यापन के दौरान 27 मार्च 2019 को जारी जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था, जो उनके पति के नाम के आधार पर जारी हुआ था।
जेपीएससी के निर्देश पर उन्होंने अगले दिन यानी 10 मई 2022 को पिता के नाम के आधार पर जारी नौ मई 2022 का जाति प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया। लेकिन परिणाम में उनका नाम नहीं आया। चंचला को कुल 590 अंक मिले थे। जबकि एससी वर्ग का कट आफ 583 अंक था।
एसडीओ की गलती का खामियाजा अभ्यर्थी को नहीं
अदालत ने पाया कि चंचला ने जाति प्रमाणपत्र के लिए चार जनवरी 2019 को आवेदन किया था, जबकि राज्य सरकार का 25 फरवरी 2019 का पत्र बाद में जारी हुआ था। इस पत्र में अधिकारियों को जाति प्रमाणपत्र पिता के आधार पर जारी करने का निर्देश दिया गया था।
अदालत ने कहा कि इसके बाद कोडरमा के तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी ने 27 मार्च 2019 को पति के नाम के आधार पर प्रमाणपत्र जारी किया। यदि सरकारी निर्देश का पालन नहीं हुआ तो इसके लिए अभ्यर्थी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
अदालत ने टिप्पणी की कि 25 फरवरी 2019 का सरकारी पत्र न तो राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और न ही उसे विधि, नियम, विनियम, अधिसूचना या सरकारी संकल्प का वैधानिक दर्जा प्राप्त था। इसलिए केवल इस पत्र के आधार पर बाद में जारी जाति प्रमाणपत्र को अमान्य नहीं माना जा सकता।
जेपीएससी की ओर से कहा गया कि आवेदन के समय पिता के नाम का जाति प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं था और बाद में नया प्रमाणपत्र जमा करना विज्ञापन की शर्तों में बदलाव के समान होगा। अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया।
अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य की जाति प्रमाणपत्र जारी करने वाली प्राधिकारी की गलती के कारण अभ्यर्थी को दंडित नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब उसने अपनी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त किए हों।