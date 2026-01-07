Language
    रिम्स की जमीन की कैसे की गई खरीद-विक्री, हाई कोर्ट ने एसीबी से मांगा जवाब

    By Manoj Singh Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:59 PM (IST)

    झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने एसीबी को प्रतिवादी बनाते हुए जमीन की रजिस्ट्री, बैंक ऋण स्वीकृति और अधिकारियों की मिलीभगत पर जानकारी मांगी।

    राज्य ब्यूरो,  रांची। झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण करने के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने एसीबी को प्रतिवादी बनाते हुए कई बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देने का निर्देश दिया है।

    कोर्ट ने एसीबी से पूछा है कि रिम्स की जमीन पर किस प्रकार अतिक्रमण हुआ, वहां अवैध रूप से भवन निर्माण कैसे किया गया। नक्शा कैसे पास हुआ तथा किन अधिकारियों की मिलीभगत से यह पूरा कार्य संपन्न हुआ।

    साथ ही रिम्स की जमीन की रजिस्ट्री कैसे हुई और उस पर बैंक द्वारा ऋण कैसे स्वीकृत किया गया- इन सभी बिंदुओं पर जांच कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।

    एसीबी को 18 फरवरी को अपना पक्ष रखने का निर्देश

    सुनवाई के दौरान अदालत ने एसीबी से जांच के मामले में जानकरी मांगी। इस पर एसीबी की ओर से जानकारी देने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। अदालत ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए 18 फरवरी को एसीबी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

    ज्योति शर्मा एवं अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने रिम्स की जमीन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। इसके बाद रिम्स की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सरकारी जमीन पर अधिकारियों की मिलीभगत से मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट तक बन गए।

    एसीबी की जांच के दायरे में वे अधिकारी होंगे, जिन्होंने राजस्व रिकार्ड में हेराफेरी कर सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से नाम दर्ज कराए। जिन्होंने अवैध निर्माण के लिए किराया रसीद या ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किए। साथ ही जिन्होंने इन अवैध इमारतों के भवन नक्शों को मंजूरी दी।