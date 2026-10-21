नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पिता और उसके साथी को मिली बड़ी राहत, बोकारो कोर्ट की सजा रद

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पिता सहित दो सजायाफ्ता को राहत प्रदान की है। अदालत ने मामले में निचली अदालत की सजा को रद करते हुए दोनों की दोषसिद्धि समाप्त कर दी है।बोकारो की निचली अदालत ने दोनों को पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

इसके खिलाफ हरिराम शर्मा और लखीचंद प्रसाद की ओर से हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। अदालत ने दोनों अपीलों को स्वीकार करते हुए सजा से बरी कर दिया। अभियोजन के अनुसार, 15 मार्च 2025 की रात पीड़िता के पिता हरिराम शर्मा उसे डाक्टर के पास ले जाने के बहाने स्कूटी से अपने साथ ले गए थे। आरोप था कि बाद में वह उसे अपने मित्र लखीचंद प्रसाद की कार में ले गए, जहां एक सुनसान पहाड़ी इलाके में उसके साथ दुष्कर्म किया गया।