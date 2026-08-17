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पहले धरना, फिर भूख हड़ताल और सड़क पर संघर्ष; छात्रों के वो मास्टरस्ट्रोक... जिनसे बढ़ता गया सरकार पर दबाव

By Anuj Tiwari Edited By: Mansi Kumari
Updated: Mon, 17 Aug 2026 11:43 PM (IST)

झारखंड में 24 दिनों से चल रहा छात्र आंदोलन निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी और जेएसएससी की विवादित परीक्षाओं को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया।

24 दिन के छात्र आंदोलन के मास्टरस्ट्रोक।

24 दिन के छात्र आंदोलन के मास्टरस्ट्रोक।

HighLights

  1. 24 दिन के छात्र आंदोलन के आगे सरकार झुकी।

  2. टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं भी निरस्त हुईं।

अनुज तिवारी, रांची। झारखंड में सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और अनियमितता के खिलाफ 24 दिनों से चल रहा छात्र आंदोलन सोमवार की रात निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। लंबे समय तक चली मैराथन बैठक और लगातार बढ़ते छात्र दबाव के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद बड़ा फैसला घोषित किया।

सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़ी विवादित परीक्षाओं पर कार्रवाई का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को निराश नहीं होने दिया जाएगा और परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार किया जाएगा।

सरकार के फैसले में टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद करने तथा उनके परिणाम निरस्त करना शामिल है। जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद करने का फैसला भी सरकार ने लिया है। हालांकि छात्रों के एक गुट ने सरकार के फैसले के बावजूद सीबीआई जांच की मांग पूरी होने तक अपने रुख को पूरी तरह समाप्त नहीं किया है।

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यह आंदोलन 29 जुलाई को रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू हुआ था। देखते ही देखते यह राज्य के सबसे बड़े छात्र आंदोलनों में बदल गया।

बारिश, भूख हड़ताल, प्रशासन से कई दौर की वार्ता, सरकार से दो बार वार्ता, विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन, छात्रों के घायल होने तथा आंदोलनकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के अस्पताल पहुंचने के बावजूद आंदोलन थमा नहीं।

24वें दिन सरकार को छात्रों की मुख्य मांगों पर निर्णायक कदम उठाना पड़ा। हालांकि इस बीच जेपीएससी सदस्यों के इस्तीफे हुए। जांच का भरोसा दिया गया। फिर भी छात्र पीछे नहीं हटे।

अपनी मांगों को लेकर छात्रों के मास्टरस्ट्रोक

29 जुलाई : जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से आंदोलन की शुरुआत

जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के आरोपों को लेकर छात्रों ने 29 जुलाई को रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया।

छात्रों की मांग थी कि विवादित परीक्षाओं को रद किया जाए, पूरे मामले की स्वतंत्र जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। आंदोलन की अगुवाई मुख्य रूप से जेपीएससी-जेएसएससी रिफार्म मंच ने की।

इसके समानांतर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में भी आंदोलन चलता रहा। दोनों धाराओं के बीच रणनीति और नेतृत्व को लेकर मतभेद रहे, लेकिन परीक्षा में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दे आंदोलन का साझा आधार बने। 

एक अगस्त : सत्याग्रह का एलान

एक अगस्त को छात्रों ने आंदोलन को अनिश्चितकालीन सत्याग्रह में बदलने की घोषणा की। छात्रों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, तब तक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने यह भी संकल्प लिया कि आंदोलन को राजनीतिक दलों से दूर रखा जाएगा और अपने दम पर लड़ाई लड़ी जाएगी। आंदोलन के इस चरण में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती गई।

2 से 4 अगस्त : भूख हड़ताल ने बढ़ाया दबाव

दो अगस्त से छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। इसके बाद कई अन्य छात्र भी अनशन पर बैठे। कुल पांच छात्रों ने अलग-अलग समय में भूख हड़ताल की।

लगातार उपवास के कारण आंदोलनकारियों की तबीयत बिगड़ने लगी। 3 और 4 अगस्त को भारी बारिश और खराब मौसम के बावजूद छात्र स्टेडियम में डटे रहे। टेंट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के बावजूद तिरपाल के सहारे आंदोलन जारी रहा। भूख हड़ताल ने सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया।

7 से 9 अगस्त : वार्ता के दौर, लेकिन नहीं टूटा गतिरोध

सात अगस्त तक कई छात्रों की तबीयत बिगड़ चुकी थी। सरकार और छात्रों के बीच बातचीत के प्रयास शुरू हुए। आंदोलनकारी प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगें सरकार के सामने रखीं। छात्रों की प्रमुख मांगों में जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद करना, 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद करना, टीडीपीएल द्वारा आयोजित विवादित परीक्षाओं को रद करना और पूरे मामले की सीबीआई जांच शामिल थी।

9 अगस्त को जेपीएससी के तीन सेवारत सदस्यों के इस्तीफे और उन्हें राज्यपाल द्वारा स्वीकार किए जाने से आंदोलन को बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक बढ़त मिली। सरकार की ओर से सीआईडी और ईडी जांच का भरोसा दिया गया, लेकिन छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े रहे। इसी दौरान देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत भी लगातार बिगड़ती गई।

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10 अगस्त : विधानसभा घेराव और पुलिस से टकराव

आंदोलन का सबसे उग्र चरण 10 अगस्त को सामने आया। हजारों छात्र विधानसभा घेराव के लिए निकले। छात्रों का उद्देश्य सरकार तक अपनी मांगों को सीधे पहुंचाना था। विधानसभा के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ा और स्थिति टकराव में बदल गई।

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बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वाटर कैनन और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की सूचना सामने आई। लाठीचार्ज की घटना ने आंदोलन को और व्यापक बना दिया। घायल छात्रों की तस्वीरें वायरल होने पर देशभर में प्रतिक्रिया तेज हुई।

11 अगस्त : बंद से बढ़ा राजनीतिक दबाव

विधानसभा घेराव के दौरान लाठीचार्ज के विरोध में 11 अगस्त को झारखंड बंद का आह्वान किया गया। विपक्षी भाजपा ने भी बंद का समर्थन किया। रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में इसका असर देखा गया। इस घटना के बाद छात्र आंदोलन का मुद्दा विधानसभा से लेकर राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया।

12 से 15 अगस्त : भूख हड़ताल बनी सरकार के लिए बड़ी चुनौती

आंदोलन के दो सप्ताह से अधिक समय बीतने के बाद भी छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं थे। देवेंद्र नाथ महतो की भूख हड़ताल लंबी होती चली गई। सोमवार 17 अगस्त तक वह भूख हड़ताल के 15वें दिन में थे और स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद अस्पताल में इलाजरत रहे।

इस दौरान सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। प्रशासनिक अधिकारियों ने आंदोलन स्थल का दौरा किया। लेकिन सीबीआई जांच और जेएसएससी-सीजीएल रद करने जैसी मांगों पर गतिरोध कायम रहा।

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16 अगस्त : अल्बर्ट एक्का चौक पर पुतला दहन, अंतिम चेतावनी

16 अगस्त को छात्रों का गुस्सा और बढ़ गया। आंदोलनकारियों ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर सरकार के मंत्रियों व अधिकारी के पुतले जलाकर विरोध जताया। इसके साथ ही सरकार को अंतिम चेतावनी दी गई। छात्रों ने कहा कि यदि 18 अगस्त तक उनकी मांगों पर निर्णायक फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की भी घोषणा की गई थी।

17 अगस्त : सातवें दौर की वार्ता और निर्णायक फैसला

17 अगस्त को आंदोलन 24वें दिन में पहुंच गया। सुबह से ही सरकार और छात्रों के बीच वार्ता को लेकर गतिविधियां तेज थीं। इसके बाद छात्रों को स्टेट गेस्ट हाउस में वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन अचानक दोपहर दो बजे वार्ता रोक दी गई और मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ मैराथन बैठक में शामिल हुए और छात्रों के मुद्दों पर चर्चा शुरू कर ऐतिहासिक निर्णय लिया। दिनभर चली बातचीत और सरकार की उच्चस्तरीय बैठकों के बाद देर शाम स्थिति निर्णायक मोड़ पर पहुंची।

रात में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद सरकार के फैसले की घोषणा की

सरकार ने टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाओं को रद करने और उनके परिणामों को निरस्त करने का फैसला लिया। साथ ही जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद करने की घोषणा हुई। सरकार ने जेपीएससी की विवादित परीक्षाओं पर भी कार्रवाई का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि परीक्षा संचालन में निर्धारित एसओपी का पालन किया गया होता तो इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती। सरकार ने भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था में व्यापक सुधार और पारदर्शिता लाने की बात भी कही है।

पूरे आंदोलन के दौरान छात्रों ने मुख्य रूप से चार मुद्दों को लेकर संघर्ष किया

  • जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद कर नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग।
  • 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा सहित विवादित परीक्षाओं को रद करने की मांग।
  • टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी विवादित परीक्षाओं को रद करने और परिणाम निरस्त करने की मांग।
  • कथित पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई से स्वतंत्र जांच की मांग।
  • इसके अलावा छात्रों ने सभी अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट और उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराने, दोषी अधिकारियों और एजेंसियों पर कार्रवाई करने तथा राज्य में समयबद्ध भर्ती कैलेंडर लागू करने की मांग भी उठाई।