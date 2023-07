Jharkhand: मैट्रिक-इंटर में खराब रिजल्ट पर सरकार सख्त, 200 स्कूलों के प्रिंसिपल को बुलाकर पूछेगी इसके कारण

झारखंड के स्कूलों में खराब मैट्रिक-इंटर के रिजल्ट को लेकर 200 स्कूलों के प्रिंसिपल से पूछताछ की जाएगी। प्रधानाध्यापकों से रिजल्ट पर वन टू वन बात की जाएगी और उनसे पूछे जाएंगे कि आखिर उनके स्कूल का परिणाम खराब क्यों रहा। अगर लापरवाही सामने आई तो कार्रवाई भी हो सकती है। शिक्षा विभाग के अनुसार इसका उद्देश्य स्कूलों की कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करना भी है।

Jharkhand: मैट्रिक-इंटर में खराब रिजल्ट पर सरकार सख्त

Your browser does not support the audio element.

HighLights सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को मुख्यालय बुलाकर ली जाएगी जानकारी दो दिनों तक चलेगा मंथन, प्रत्येक दिन सौ स्कूलों की होगी समीक्षा

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड सरकार यह जानने का प्रयास करेगी कि झारखंड एकेडेमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में किन कारणों से कुछ स्कूलों का रिजल्ट बहुत खराब रहा। सरकार ने ऐसे 200 स्कूलों की पहचान की है। इन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों या प्रभारी प्रधानाध्यापकों को रांची बुलाकर उनसे खराब परिणाम के कारण पूछे जाएंगे। साथ ही उनसे रिजल्ट में बेहतरी को लेकर सुझाव भी लिए जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इस बाबत इसी महीने दो दिनों का कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें इन स्कूलों के रिजल्ट की समीक्षा की जाएगी। प्रत्येक दिन सौ स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को बुलाया जाएगा। विभाग के सचिव के. रवि कुमार के अनुसार प्रधानाध्यापकों से रिजल्ट पर वन टू वन बात की जाएगी और उनसे पूछे जाएंगे कि आखिर उनके स्कूल का परिणाम खराब क्यों रहा, जबकि दूसरे स्कूलों का रिजल्ट अच्छा रहा। इसका उद्देश्य स्कूलों की कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करना भी है। लापरवाही पर होगी कार्रवाई यदि इसमें शिक्षकों की लापरवाही सामने आई तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई भी होगी। रिजल्ट खराब होने के लिए जो कमियां सामने आएंगी, उनकी पहचान दूसरे स्कूलों में भी कर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। बता दें कि यह पहला मौका है, जब राज्य सरकार रिजल्ट खराब होने के लिए प्रधानाध्यापकों को मुख्यालय बुलाकर कारण जानेगी। अभी तक जिलों के परिणाम की ही समीक्षा विभाग स्तर से होती रही है। हाल ही में जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ रिजल्ट की हुई समीक्षा में अधिसंख्य जिला शिक्षा पदाधिकारियों का कहना था कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण रिजल्ट खराब हुआ।

Edited By: Roma Ragini