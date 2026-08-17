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JPSC-JSSC आंदोलनः वार्ता से पहले सरकार ने गिनाईं पहल, मंत्री दीपिका पांडेय बोलीं- छात्रों की जायज मांगें मानने का लगातार प्रयास

By Digital Desk Edited By: Mansi Kumari
Updated: Mon, 17 Aug 2026 01:09 PM (IST)

JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर आंदोलनरत छात्रों और सरकार के बीच आज फिर वार्ता होगी। स्वास्थ्य मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी, जिसमें 14वीं JPSC रद्द करना और ED जांच की अनुशंसा शामिल है।

HighLights

  1. 14वीं JPSC और बैकलॉग परीक्षाएं रद्द करने की बात स्वीकार।

  2. JSSC-CGL की जांच 90 दिनों में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई।

जागरण संवाददाता, रांची। JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों और झारखंड सरकार के बीच आज फिर बातचीत होनी है। वार्ता से पहले स्वास्थ्य मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने सरकार की ओर से अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छात्रों की सभी जायज मांगों को स्वीकार करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

14वीं JPSC और बैकलॉग परीक्षा रद्द करने की बात

मंत्री ने कहा कि JPSC की 14वीं परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने की बात स्वीकार की जा चुकी है। वहीं, TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाओं को लेकर CID जांच कर रही है।

उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की है तो सरकार इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को पत्र लिखकर जांच की अनुशंसा करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि इस मामले में वित्तीय अनियमितता का पहलू भी सामने आया है।

JSSC-CGL पर सरकार ने छात्रों को क्या बताया?

JSSC-CGL को लेकर मंत्री ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद परिणाम जारी किए जा चुके हैं और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि करीब एक वर्ष से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं।

मंत्री के अनुसार, चूंकि यह मामला न्यायालय के समक्ष रहा है, इसलिए छात्रों को बताया गया है कि CID जांच की निगरानी न्यायपालिका की ओर से की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि जांच 90 दिनों के भीतर पूरी की जाए और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाए।

‘भर्ती व्यवस्था में सुधार सबसे बड़ा मुद्दा’

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि छात्रों की सबसे बड़ी मांग भर्ती प्रक्रिया में सुधार को लेकर है। उन्होंने माना कि बदलते समय के साथ भर्ती व्यवस्था में बड़े सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह केवल झारखंड की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे देश में भर्ती प्रक्रियाओं को समय के अनुसार बेहतर और पारदर्शी बनाने की जरूरत है।

आज की वार्ता पर टिकी नजर

छात्र आंदोलन के 24वें दिन सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच होने वाली आज की वार्ता को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार पर गंभीरता से समाधान निकालने का दबाव बना रहे हैं।

ऐसे में अब नजर इस बात पर है कि सरकार की ओर से बताई गई इन पहलों पर छात्र कितना संतुष्ट होते हैं और क्या आज की बातचीत से आंदोलन को लेकर कोई ठोस रास्ता निकल पाता है। 

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