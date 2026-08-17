JPSC-JSSC आंदोलनः वार्ता से पहले सरकार ने गिनाईं पहल, मंत्री दीपिका पांडेय बोलीं- छात्रों की जायज मांगें मानने का लगातार प्रयास

जागरण संवाददाता, रांची। JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों और झारखंड सरकार के बीच आज फिर बातचीत होनी है। वार्ता से पहले स्वास्थ्य मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने सरकार की ओर से अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छात्रों की सभी जायज मांगों को स्वीकार करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

14वीं JPSC और बैकलॉग परीक्षा रद्द करने की बात मंत्री ने कहा कि JPSC की 14वीं परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने की बात स्वीकार की जा चुकी है। वहीं, TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाओं को लेकर CID जांच कर रही है।

उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की है तो सरकार इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को पत्र लिखकर जांच की अनुशंसा करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि इस मामले में वित्तीय अनियमितता का पहलू भी सामने आया है।

#WATCH | Ranchi: Ahead of fresh round of talks between student protesters and Jharkhand Govt today, Jharkhand Minister Dipika Pandey Singh says, "...Continuous efforts are being made to ensure that all genuine demands of students are accepted...As far as the matter of… pic.twitter.com/JzUBPWD23D — ANI (@ANI) August 17, 2026 JSSC-CGL पर सरकार ने छात्रों को क्या बताया? JSSC-CGL को लेकर मंत्री ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद परिणाम जारी किए जा चुके हैं और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि करीब एक वर्ष से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं। मंत्री के अनुसार, चूंकि यह मामला न्यायालय के समक्ष रहा है, इसलिए छात्रों को बताया गया है कि CID जांच की निगरानी न्यायपालिका की ओर से की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि जांच 90 दिनों के भीतर पूरी की जाए और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाए।

‘भर्ती व्यवस्था में सुधार सबसे बड़ा मुद्दा’ मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि छात्रों की सबसे बड़ी मांग भर्ती प्रक्रिया में सुधार को लेकर है। उन्होंने माना कि बदलते समय के साथ भर्ती व्यवस्था में बड़े सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह केवल झारखंड की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे देश में भर्ती प्रक्रियाओं को समय के अनुसार बेहतर और पारदर्शी बनाने की जरूरत है।