झारखंड सरकार ने छात्रों के विरोध के बीच रद की 44 भर्ती परीक्षाएं, लिस्ट जारी

डिजिटल डेस्क, रांची। छात्रों के निरंतर विरोध प्रदर्शन के बीच झारखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मंगलवार रात एक सूची जारी की, जिसमें कथित अनियमितताओं के कारण रद की गई 44 भर्ती परीक्षाओं का विवरण दिया गया है।

इस संबंध में सरकार द्वारा कुल आठ अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। इसमें वर्ष 2014 के बाद से झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और आउटसोर्सिंग एजेंसी टीडीपीएल (TSR Data Processing Pvt Ltd) द्वारा आयोजित कराई गई परीक्षाएं शामिल हैं।

रद की गई परीक्षाएं (JPSC द्वारा आयोजित एवं TDPL एजेंसी के माध्यम से संपादित परीक्षाएं) झारखंड के विश्वविद्यालयों में गैर-शैक्षणिक (Non-Teaching) पदों पर भर्ती (विज्ञापन सं. 09/2025)

सहायक निदेशक / वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (बैकलॉग) भर्ती (विज्ञापन सं. 10/2025)

सहायक निदेशक / वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (नियमित) भर्ती (विज्ञापन सं. 11/2025)

औषधि निरीक्षक (Drug Inspector) भर्ती (विज्ञापन सं. 12/2025)

सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor - बैकलॉग) भर्ती (विज्ञापन सं. 02/2026)

सरकारी पॉलिटेक्निक / महिला पॉलिटेक्निक में व्याख्याता (Lecturer - बैकलॉग) भर्ती (विज्ञापन सं. 03/2026)

सरकारी पॉलिटेक्निक / महिला पॉलिटेक्निक में व्याख्याता (Lecturer - नियमित) भर्ती (विज्ञापन सं. 04/2026)

मेडिकल कॉलेजों (सुपर स्पेशलिस्ट) में सहायक प्राध्यापक भर्ती (विज्ञापन सं. 07/2026) रद की गई परीक्षाएं (JPSC द्वारा आयोजित एवं TDPL एजेंसी से संपादित अन्य परीक्षाएं)

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती (विज्ञापन सं. 22/2023)

सहायक वन संरक्षक (Assistant Conservator of Forest) भर्ती (विज्ञापन सं. 03/2024)

वन क्षेत्र पदाधिकारी (Forest Range Officer) भर्ती (विज्ञापन सं. 04/2024)

सहायक लोक अभियोजक (Assistant Public Prosecutor - बैकलॉग) भर्ती (विज्ञापन सं. 05/2025)

सहायक लोक अभियोजक (Assistant Public Prosecutor - नियमित) भर्ती (विज्ञापन सं. 06/2025)

झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025 (विज्ञापन सं. 01/2026)

झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा (बैकलॉग)-2025 (विज्ञापन सं. 05/2026)

झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा (बैकलॉग)-2023 (विज्ञापन सं. 06/2026) रद की गई परीक्षाएं (TDPL के माध्यम से संपादित अन्य JPSC परीक्षाएं)