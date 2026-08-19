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झारखंड सरकार ने छात्रों के विरोध के बीच रद की 44 भर्ती परीक्षाएं, लिस्ट जारी

By Digital Desk Edited By: Piyush Pandey
Updated: Wed, 19 Aug 2026 07:52 AM (IST)

झारखंड सरकार ने छात्रों के निरंतर विरोध के बाद 44 भर्ती परीक्षाओं को रद कर दिया है।

सीएम हेमंत सोरेन। (फाइल फोटो)

सीएम हेमंत सोरेन। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. झारखंड सरकार ने 44 भर्ती परीक्षाएं रद कीं।

  2. अनियमितताओं के कारण छात्रों के विरोध के बाद फैसला।

  3. JPSC और TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल।

डिजिटल डेस्क, रांची। छात्रों के निरंतर विरोध प्रदर्शन के बीच झारखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मंगलवार रात एक सूची जारी की, जिसमें कथित अनियमितताओं के कारण रद की गई 44 भर्ती परीक्षाओं का विवरण दिया गया है।

इस संबंध में सरकार द्वारा कुल आठ अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। इसमें वर्ष 2014 के बाद से झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और आउटसोर्सिंग एजेंसी टीडीपीएल (TSR Data Processing Pvt Ltd) द्वारा आयोजित कराई गई परीक्षाएं शामिल हैं।

रद की गई परीक्षाएं 

jharkhand exam cancelled

(JPSC द्वारा आयोजित एवं TDPL एजेंसी के माध्यम से संपादित परीक्षाएं)

  • झारखंड के विश्वविद्यालयों में गैर-शैक्षणिक (Non-Teaching) पदों पर भर्ती (विज्ञापन सं. 09/2025)
  • सहायक निदेशक / वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (बैकलॉग) भर्ती (विज्ञापन सं. 10/2025)
  • सहायक निदेशक / वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (नियमित) भर्ती (विज्ञापन सं. 11/2025)
  • औषधि निरीक्षक (Drug Inspector) भर्ती (विज्ञापन सं. 12/2025)
  • सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor - बैकलॉग) भर्ती (विज्ञापन सं. 02/2026)
  • सरकारी पॉलिटेक्निक / महिला पॉलिटेक्निक में व्याख्याता (Lecturer - बैकलॉग) भर्ती (विज्ञापन सं. 03/2026)
  • सरकारी पॉलिटेक्निक / महिला पॉलिटेक्निक में व्याख्याता (Lecturer - नियमित) भर्ती (विज्ञापन सं. 04/2026)
  • मेडिकल कॉलेजों (सुपर स्पेशलिस्ट) में सहायक प्राध्यापक भर्ती (विज्ञापन सं. 07/2026)

रद की गई परीक्षाएं 

(JPSC द्वारा आयोजित एवं TDPL एजेंसी से संपादित अन्य परीक्षाएं)

  • सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती (विज्ञापन सं. 22/2023)
  • सहायक वन संरक्षक (Assistant Conservator of Forest) भर्ती (विज्ञापन सं. 03/2024)
  • वन क्षेत्र पदाधिकारी (Forest Range Officer) भर्ती (विज्ञापन सं. 04/2024)
  • सहायक लोक अभियोजक (Assistant Public Prosecutor - बैकलॉग) भर्ती (विज्ञापन सं. 05/2025)
  • सहायक लोक अभियोजक (Assistant Public Prosecutor - नियमित) भर्ती (विज्ञापन सं. 06/2025)
  • झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025 (विज्ञापन सं. 01/2026)
  • झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा (बैकलॉग)-2025 (विज्ञापन सं. 05/2026)
  • झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा (बैकलॉग)-2023 (विज्ञापन सं. 06/2026)

रद की गई परीक्षाएं 

(TDPL के माध्यम से संपादित अन्य JPSC परीक्षाएं)

  • खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food Safety Officer) भर्ती (विज्ञापन सं. 18/2023)
  • बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) भर्ती (विज्ञापन सं. 21/2023)
  • संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2023 (विज्ञापन सं. 01/2024)

रद की गई परीक्षाएं 

(TDPL/अन्य विवादित एजेंसियों की भागीदारी के कारण रद)

  • छठी सीमित उप-समाहर्ता (6th Limited Deputy Collector) भर्ती (विज्ञापन सं. 11/2018)
  • झारखंड पात्रता परीक्षा (Jharkhand Eligibility Test - JET) 2024 (विज्ञापन सं. 08/2025)

रद की गई परीक्षा 

(JSSC परीक्षा)

  • JSSC सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (CGL) (विज्ञापन सं. 10/2023)

नोट- 

स्थगित (Postponed/Suspended) परीक्षाएं

jharkhand exam cancelled

फूड एनालिस्ट (05/2024), उप-निदेशक अभियोजन (03/2025), प्रोजेक्ट मैनेजर (04/2025), कारखाना निरीक्षक (01/2025), बॉयलर निरीक्षक (02/2025) और निदेशक (07/2025) की परीक्षाएं रद नहीं, बल्कि अगले आदेश तक स्थगित रखी गई हैं और एजेंसी की जांच CID को सौंपी गई है।

CID जांच के अधीन पुरानी परीक्षाएं (अधिसूचना 5406): 5वीं सिविल सेवा, 2016 सिविल सेवा, 2021 सिविल सेवा, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल जज आदि जैसी 17 पुरानी परीक्षाओं को सीआईडी (CID) जांच के दायरे में लाया गया है।

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