राॅबिन मूल रूप से गुमला के रायडीह प्रखंड के एक छोटे से गांव सिलम पांदनटोली के रहने वाले हैं। झारखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाले आदिवासी लड़का अब इंग्‍लैंड में क्रिकेट की ट्रेनिंग लेगा। यह बात किसी सपने से कम नहीं है लेकिन रॉबिन ने ऐसा कर दिखाया है। रॉबिन का मुंबई इंडियंस में चयन हो गया है।

मुंबई इंडियंस के लिए चयनित रांची के राॅबिन मिंज।

राज्य ब्यूरो, रांची। रांची के राॅबिन मिंज इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) में मुंबई इंडियन के तरफ से अपने बल्ले का जोर दिखाएंगे। उन्हें टीम में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज चयनित किया गया है। उनकी इस उपलब्धि पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हौसला बढ़ाते हुए बधाई दी है। रॉबिन ने सीएम सोरेन से मुलाकात राॅबिन ने मंगलवार को राज्‍य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि मुंबई इंडियंस के द्वारा उन्हें यूनाइटेड किंगडम (यूके) में होने वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण (अभ्यास) शिविर के लिए बुलावा आया है। यह शिविर अगस्त से शुरू होगा। मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM से #IPL क्रिकेट टीम-मुम्बई इंडियंस के लिए चयनित विकेटकीपर-सह-बल्लेबाज रॉबिन मिंज ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। मालूम हो रॉबिन मिंज को अगस्त 2023 में UK में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में बुलाया गया है। pic.twitter.com/UlzsML0oKZ July 4, 2023 झारखंड का रॉबिन करेगा देश का नाम रौशन राॅबिन मूल रूप से गुमला के रायडीह प्रखंड के एक छोटे से गांव सिलम पांदनटोली के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उम्मीद जताई कि अपने बेहतर खेल से क्रिकेट की दुनिया में राॅबिन अलग मुकाम हासिल करेंगे और झारखंड एवं देश का नाम रौशन करेंगे। माही के दीवाने हैं रॉबिन उल्लेखनीय है कि राॅबिन मिंज झारखंड के पहले आदिवासी क्रिकेटर हैं, जिनका चयन आईपीएल क्रिकेट के लिए हुआ है। इस मौके पर खिजरी के कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप, राबिन मिंज के पिता फ्रांसिस जेवियर मिंज, मां एलिस मिंज, क्रिकेट कोच चंचल भट्टाचार्य, एसपी गौतम और आसिफ हक मौजूद थे। बता दें कि रॉबिन कैप्‍टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को अपना आदर्श मानते हैं। वह धोनी के स्‍टाइल के दीवाने हैं। रॉबिन का कहना है कि उनके परिवार का हमेशा से उनके टैलेंट पर भरोसा रहा है। बता दें कि रॉबिन की ट्रेनिंग अगस्‍त में शुरू होगी।

