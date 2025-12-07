Language
    pixelcheck
    Jharkhand News: फोर्स की कमी झेल रहा उत्पाद विभाग, छापेमारी टीम को चुकानी पड़ रही कीमत; 84% पद खाली

    By Dilip Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 08:55 AM (IST)

    झारखंड का उत्पाद विभाग कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है, जिसके कारण छापेमारी टीमों पर हमले बढ़ गए हैं। विभाग में 84% पद खाली होने के कारण मौजूदा ...और पढ़ें

    उत्पाद सिपाही। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, रांची। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग बल की कमी झेल रहा है। इसका असर यह हो रहा है कि छापेमारी व कार्रवाई में विभाग को बहुत परेशानी हो रही है। उत्पाद विभाग का अपना बल नहीं होने के कारण गृह रक्षकों के भरोसे छापेमारी हो रही है।

    आए दिन छापेमारी टीम बल की कमी के चलते हमले का शिकार भी हो रही है। विभाग में जो स्वीकृत बल है, उससे वर्तमान बल दस गुणा कम है। अधीक्षक उत्पाद के स्वीकृत 20 पद पर केवल तीन ही कार्यरत हैं तो उत्पाद सिपाही के 622 स्वीकृत पद के विरुद्ध केवल 29 जवान वर्तमान में कार्यरत हैं। कुल 1070 स्वीकृत पद के विरुद्ध केवल 169 ही कार्यरत हैं।

    रांची के टाटीसिलवे थाना क्षेत्र के होरहाप जंगल में पिछले दिनों अवैध शराब के विरुद्ध अभियान पर निकली छापेमारी टीम पर वहां के शराब कारोबारियों ने हमला कर दिया। छापेमारी टीम वहां अवैध शराब की भट्ठियां तोड़ रही थी, उसी वक्त उनपर हमला हुआ। इस हमले में उत्पाद विभाग की गाड़ी के शीशे टूटे, टीम के सदस्यों को भी चोटें आईं।

    छापेमारी टीम को रोकने के लिए शराब माफिया सड़क पर पेड़ काटकर गिरा दिए। उक्त छापेमारी टीम के साथ केवल चार ही गृह रक्षक थे। हमलावरों की संख्या 20 से अधिक थे। इससे पहले भी उत्पाद विभाग की छापेमारी टीम पर हमले हो चुके हैं। पर्याप्त बल नहीं होने से टीम को अपनी जान बचाकर भागने के सिवा कोई उपाय नहीं रहता है।

    उत्पाद सिपाहियों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में 583 पदों के लिए भर्ती बहाली निकाली थी। कुल 583 पदों में अनारक्षित के लिए 237 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 148 पद, अनुसूचित जाति से 57 पद, ओबीसी 1 के लिए 50 पद, ओबीसी टू के लिए 32 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए 59 पद शामिल हैं।

    झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में 1,48,054 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। अब जल्द ही इनके लिए लिखित परीक्षा होगी।

    किस पद पर कितने कार्यरत

    पद का नाम स्वीकृत कार्यरत रिक्त
    संयुक्त आयुक्त उत्पाद 01 01 00
    उपायुक्त उत्पाद 04 00 04
    सहायक आयुक्त उत्पाद 07 07 00
    अधीक्षक उत्पाद 20 03 17
    रसायन परीक्षक 11 00 11
    निरीक्षक उत्पाद 37 28 09
    तकनीशियन 01 00 01
    आशुलिपिक 07 00 07
    दारोगा उत्पाद 125 55 70
    प्रयोगशाला सहायक 01 00 01
    एएसआई उत्पाद 105 03 102
    उत्पाद सिपाही 622 29 593
    उत्पाद लिपिक 88 34 54
    चालक 36 00 36
    दफ्तरी 07 04 03
    अनुसेवक 03 03 00
    प्रयोगशाला परिचर 01 00 01
    स्वीपर 03 01 02
    रिकॉर्ड कीपर 01 01 00
    कुल 1070 169 901