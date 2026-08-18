परीक्षा रद होने पर मना जश्न, पर आंदोलन जारी; CBI जांच की मांग को लेकर अब भी रांची में अड़ा छात्रों का दूसरा गुट

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी और जेएसएससी की विवादित परीक्षाओं को रद करने का बड़ा फैसला लिया। जिसके बाद छात्र नेता देवेंद्र महतो ने अपना अनशन तोड़ा और प्रोटेस्ट को समाप्त करने की बात कही।

वहीं, दूसरी ओर छात्रों का एक गुट अब भी जयपाल मुंडा स्टेडियम में डटा हुआ है। प्रदर्शनकारी सविता कुमारी कहती हैं कि मुख्यमंत्री ने TDPL लिमिटेड द्वारा आयोजित CGL परीक्षा रद कर दी है, और कंपनी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं भी रद कर दी गई हैं।

हम इससे बहुत खुश हैं और हमने जश्न भी मनाया है। हालांकि, CBI जांच की हमारी मुख्य मांग पूरी नहीं हुई है, और 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षाएं भी रद नहीं की गई हैं। हम CBI जांच चाहते हैं क्योंकि CID ने पहले भी कई जांच की हैं, लेकिन हमें मनचाहे नतीजे नहीं मिले।