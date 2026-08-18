परीक्षा रद होने पर मना जश्न, पर आंदोलन जारी; CBI जांच की मांग को लेकर अब भी रांची में अड़ा छात्रों का दूसरा गुट
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में विवादित JPSC और JSSC परीक्षाएं रद करने का फैसला लिया, जिससे कुछ छात्र संतुष्ट हुए। हालांकि, कुछ छात्र अब भी आंदोलन कर रहे हैं।
HighLights
मुख्यमंत्री ने विवादित JPSC और JSSC परीक्षाएं रद कीं।
छात्रों की मुख्य मांग CBI जांच, अन्य परीक्षाएं रद हों।
CID जांच पर भरोसा नहीं, धांधली की आशंका बरकरार।
डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी और जेएसएससी की विवादित परीक्षाओं को रद करने का बड़ा फैसला लिया। जिसके बाद छात्र नेता देवेंद्र महतो ने अपना अनशन तोड़ा और प्रोटेस्ट को समाप्त करने की बात कही।
वहीं, दूसरी ओर छात्रों का एक गुट अब भी जयपाल मुंडा स्टेडियम में डटा हुआ है। प्रदर्शनकारी सविता कुमारी कहती हैं कि मुख्यमंत्री ने TDPL लिमिटेड द्वारा आयोजित CGL परीक्षा रद कर दी है, और कंपनी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं भी रद कर दी गई हैं।
हम इससे बहुत खुश हैं और हमने जश्न भी मनाया है। हालांकि, CBI जांच की हमारी मुख्य मांग पूरी नहीं हुई है, और 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षाएं भी रद नहीं की गई हैं। हम CBI जांच चाहते हैं क्योंकि CID ने पहले भी कई जांच की हैं, लेकिन हमें मनचाहे नतीजे नहीं मिले।
उन्होंने आगे कहा कि अगर हमें नतीजे पहले मिल जाते, तो शायद आज हम सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन नहीं कर रहे होते। CID ने 2023 के JSSC CGL मामले के दौरान हमारा भरोसा पहले ही तोड़ दिया था। तो हम कैसे यकीन करें कि JSSC CGL रद करने के बाद सरकार उन लोगों को सीटें नहीं देगी जिनसे पैसे लिए गए थे?
छात्रों ने मुख्य रूप से इन मुद्दों को लेकर किया आंदोलन
- जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद कर नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग।
- 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा सहित विवादित परीक्षाओं को रद करने की मांग।
- टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी विवादित परीक्षाओं को रद करने और परिणाम निरस्त करने की मांग।
- कथित पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई से स्वतंत्र जांच की मांग।
- इसके अलावा छात्रों ने सभी अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट और उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराने, दोषी अधिकारियों और एजेंसियों पर कार्रवाई करने तथा राज्य में समयबद्ध भर्ती कैलेंडर लागू करने की मांग भी उठाई।