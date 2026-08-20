JPSC CGL परीक्षा में हुई थी धांधली, CID जांच में मिले सबूत; झारखंड सरकार ने बताई नियुक्तियां रद करने की वजह

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में नियुक्तियों को रद करने के आदेश पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सरकार ने संस्थाओं की विश्वसनीयता और उनकी पवित्रता बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि कैबिनेट की विशेष बैठक में टीडीपीएल की भूमिका पर लंबी चर्चा हुई और जांच में सामने आए सारे तथ्यों पर चर्चा के बाद ही सरकार ने इन परीक्षाओं को रद करने का निर्णय लिया गया।

पहले नहीं मिले थे सबूत

पूर्व में कोर्ट के आदेश पर सीजीएल नियुक्ति किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उस दौरान जांच में सभी तथ्य सामने नहीं आए थे, जिसकी वजह से कोर्ट के आदेश पर सरकार ने नियुक्तियां की थी, लेकिन अब सीआइडी की जांच में अभय तिवारी की भूमिका उजागर हो रही है। उसने स्वयं कहा है कि सीजीएल परीक्षा में पैसे के लेनदेन किए गए थे।

अब दो हजार लोगों में संदिग्ध की पहचान करना आसान नहीं था। इसलिए सरकार ने उक्त परीक्षा के साथ अन्य को रद करने का निर्णय लिया है, जिसमें टीडीपीएल की भूमिका रही हो। सरकार के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल होने पर उन्होंने कहा कि ऐसा करना स्वाभाविक है।

बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग नेता प्रतिपक्ष्र बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जेपीएससी एवं जेएसएससी की परीक्षाओं में अनियमिताओं की निष्पक्ष जांच सीबीआइ से कराने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर आज जो अविश्वास, आक्रोश और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके लिए काफी हद तक जेएसएससी सीजीएल प्रकरण में सीआइडी द्वारा की गई दोषपूर्ण एवं संदिग्ध जांच जिम्मेदार है।