झारखंड में सचिवालय से जिला मुख्यालयाें तक रिक्त हो गए कई पद, श्रावणी मेला व SIR पर भी पड़ सकता है असर

राज्य ब्यूरो, रांची। परीक्षा घोटाले का असर विभिन्न विभागों एवं जिला एवं प्रखंड स्तरीय कार्यालयों में मानव संसाधन पर भी पड़ा है। नियुक्ति प्रक्रिया रद होने से कई पद रिक्त हो गए। सचिवालय में भी इसका असर पड़ा है।

सीजीएल परीक्षा रद होने से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 847, कनीय सचिवालय सहायक के 288, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के 170, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के 191, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 249, अंचल निरीक्षक के 178 तथा प्लानिंग असिस्टेंट के चार पद रिक्त हो गए। इनमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और कनीय सचिवालय सहायक के 1,135 कर्मी सचिवालय में पदस्थापित थे।

इसी तरह, 11वीं-13वीं सिविल सेवा परीक्षा रद होने से उप समाहर्ता के 207, पुलिस उपाधीक्षक के 35, राज्य कर पदाधिकारी के 56, कारा अधीक्षक के 02, शिक्षा सेवा (कैटेगरी-2) के 10, जिला समादेष्टा के एक, सहायक निबंधक के आठ, श्रम अधीक्षक के 14, प्रोबेशन पदाधिकारी के छह, उत्पाद निरीक्षक के तीन पद रिक्त थे।

इनमें उपसमाहर्ता एटीआइ में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद विभिन्न प्रखंडों और अंचलों में फिल्ड ट्रेनिंग के तहत पदस्थापित थे। इनमें से कई दर्जन अधिकारियों को हाल में ही श्रावणी मेला में विधि व्यवस्था संधारण को लेकर देवघर और दुमका में प्रतिनियुक्त किया गया था।