रांची आंदोलन का अभी तक नहीं निकला कोई हल, जयराम महतो छात्रों के समर्थन में आज करेंगे निर्जला व्रत

डिजिटल डेस्क, रांची। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक के विरोध में झारखंड में अभ्यर्थियों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है।

शनिवार को हेमंत सोरेन सरकार द्वारा गठित 5 सदस्यीय मंत्री स्तरीय समिति और आंदोलनकारी छात्र संगठनों के बीच आयोजित वार्ता का दूसरा दौर भी पूरी तरह बेनतीजा रहा।

सरकार से कोई ठोस समाधान न मिलने पर प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी सभी शर्तें स्वीकार नहीं की जातीं, तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा।

एकदिवसीय अनशन पर बैठेंगे विधायक जयराम महतो

इस बीच, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के विधायक जयराम महतो ने भी अभ्यर्थियों के समर्थन में 9 अगस्त को एक दिवसीय अनशन पर बैठने का एलान किया है।

सरकार की 5 सदस्यीय समिति ने कई गुटों से की चर्चा

हेमंत सोरेन सरकार की 5 सदस्यीय कमेटी, जिसमें राज्य के मंत्री भी शामिल हैं, ने सबसे पहले JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की। शनिवार को देवेंद्र नाथ महतो के अनशन का 7वां दिन था।

इसके बाद समिति ने कांग्रेस समर्थित छात्र संगठन NSUI, ACS और सत्तारूढ़ दल की छात्र इकाई 'झारखंड छात्र मोर्चा' (JCM) के प्रतिनिधियों से अलग-अलग बातचीत की। हालांकि, करीब दो घंटे चली इस लंबी चर्चा के बावजूद कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सका।