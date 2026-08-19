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झारखंड: परीक्षाएं रद होने के बाद भी छात्रों का प्रदर्शन जारी, कोर कमेटी की बैठक में तय होगी अगली रणनीति

By Digital Desk Edited By: Piyush Pandey
Updated: Wed, 19 Aug 2026 08:58 AM (IST)

झारखंड सरकार द्वारा 44 परीक्षाएं रद करने और न्यायिक जांच के आदेश के बावजूद छात्र असंतुष्ट हैं।

छात्र नेता रवींद्र पासवान। (ANI)

छात्र नेता रवींद्र पासवान। (ANI)

HighLights

  1. झारखंड सरकार ने 44 परीक्षाएं रद्द कीं, न्यायिक जांच का आदेश।

  2. छात्र नेता रवींद्र पासवान के नेतृत्व में 26वें दिन भी प्रदर्शन।

  3. छात्र सीबीआई या सिटिंग जज से जांच की मांग पर अड़े।

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड सरकार द्वारा हाल ही में 44 परीक्षाएं रद करने और न्यायिक जांच का आदेश जारी करने के बाद भी छात्र संगठनों का असंतोष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता रवींद्र पासवान ने बताया कि उनके विरोध-प्रदर्शन का आज 26वां दिन है। सरकार के नए नोटिफिकेशन को लेकर छात्र संगठन की कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे के कदमों पर निर्णय लिया जाएगा।

कोर कमेटी की बैठक के बाद निर्णय

रवींद्र पासवान के अनुसार, सरकारी आदेश में न्यायिक जांच के संदर्भ में कुछ बिंदु अभी भी अस्पष्ट हैं। हालांकि, सरकार ने परीक्षा रद करने की प्रमुख मांग स्वीकार कर ली है, लेकिन जांच प्रक्रिया को लेकर छात्र अपनी शर्तों पर अडिग हैं। सरकार ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच का प्रस्ताव दिया है।

उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नहीं सौंप सकती, तो इसकी जांच किसी वर्तमान (सिटिंग) न्यायाधीश की देखरेख में कराई जानी चाहिए।

छात्र नेता ने स्पष्ट किया कि कोर कमेटी की बैठक में इसी मुख्य एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक समाप्त होने के बाद छात्र संगठन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपने आगामी निर्णय और रणनीति की आधिकारिक घोषणा करेगा।

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