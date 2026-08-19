झारखंड: परीक्षाएं रद होने के बाद भी छात्रों का प्रदर्शन जारी, कोर कमेटी की बैठक में तय होगी अगली रणनीति

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड सरकार द्वारा हाल ही में 44 परीक्षाएं रद करने और न्यायिक जांच का आदेश जारी करने के बाद भी छात्र संगठनों का असंतोष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता रवींद्र पासवान ने बताया कि उनके विरोध-प्रदर्शन का आज 26वां दिन है। सरकार के नए नोटिफिकेशन को लेकर छात्र संगठन की कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे के कदमों पर निर्णय लिया जाएगा।

कोर कमेटी की बैठक के बाद निर्णय रवींद्र पासवान के अनुसार, सरकारी आदेश में न्यायिक जांच के संदर्भ में कुछ बिंदु अभी भी अस्पष्ट हैं। हालांकि, सरकार ने परीक्षा रद करने की प्रमुख मांग स्वीकार कर ली है, लेकिन जांच प्रक्रिया को लेकर छात्र अपनी शर्तों पर अडिग हैं। सरकार ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच का प्रस्ताव दिया है।