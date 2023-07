Jharkhand: प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति में DSE की लापरवाही बरकरार, नाराज शिक्षा सचिव ने तलब की रिपोर्ट

झारखंड में प्रारंभिक शिक्षकों को विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति देने में जिला शिक्षा अधीक्षकों की लापरवाही बरकरार है। स्थिति यह है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा तीन-तीन कमेटियां गठित किए जाने के बाद भी शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं मिल सकी। विभाग के सचिव के. रवि कुमार ने इसपर नाराजगी प्रकट करते हुए सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को इसकी रिपोर्ट लेकर आने को कहा है।

प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति में DSE की लापरवाही बरकरार, नाराज शिक्षा सचिव ने तलब की रिपोर्ट

