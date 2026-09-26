आम जनता की डाटा की सुरक्षा होगी सख्त, झारखंड के हर विभाग में तैनात होंगे DPO

राज्य ब्यूरो, रांची। आमलोगों द्वारा सरकारी योजनाओं के लिए साझा की गई निजी जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य के विभागों में डाटा प्रोटेक्शन आफिसर (डीपीओ) की नियुक्ति की जाएगी। आमलोगों की जानकारी सुरक्षित रखने के लिए विभागीय स्तर पर जिम्मेदारी तय की गई है। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 एवं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, 2025 बनाया है।

सरकारी अधिकारियों को डेटा सुरक्षा के लिए तकनीकी तौर पर समृद्ध करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से शुक्रवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। सरकार पर भरोसा कर अपना साझा करते हैं डेटा भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संस्था सी-डैक के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में आइटी निदेशक माधवी मिश्रा ने कहा कि इस एक्ट का मूल उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि लोग सरकार पर भरोसा कर अपना डेटा साझा करते हैं, इस विश्वास की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में प्रगति के साथ नई चुनौतियां भी उभर रही हैं, जिनका प्रभावी ढंग से सामना करना आवश्यक है।

डेटा सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी कार्यशाला में सी-डैक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मृण्मय दास तथा हैदराबाद से आए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. चास मूर्ति ने डेटा पालिसी और प्राइवेसी गवर्नेंस के अलग-अलग पक्ष की जानकारी दी। विशेषज्ञ वक्ताओं ने कहा कि डिजिटल प्लेटफार्म के बढ़ते उपयोग के साथ डेटा सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बढ़ी है। साइबर विशेषज्ञों ने कार्यशाला में साइबर जोखिमों और डेटा लीक की चुनौतियों को उदाहरण के साथ बताया। कार्यशाला में अधिकारियों को साइबर सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने और डेटा गोपनीयता बनाए रखने के उपायों की जानकारी दी गई।