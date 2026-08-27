झारखंड में सरकारी कर्मियों को मिलेगी पेंशन मामलों में डिजिटल राहत, 1 सितंबर से नई व्यवस्था
झारखंड सरकार 1 सितंबर से पेंशन मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए नई डिजिटल व्यवस्था लागू कर रही है। यह ...और पढ़ें
HighLights
1 सितंबर से नई डिजिटल पेंशन व्यवस्था लागू होगी।
ई-पोर्टल पर डिजिटल हस्ताक्षर से पेंशन मामले निपटेंगे।
पारदर्शिता और त्वरित निष्पादन के लिए यह बदलाव।
राज्य ब्यूरो, रांची। सरकार की सेवा में जीवन गुजार देनेवाले कर्मियों को नौकरी के अंतिम समय में अनावश्यक परेशानी से बचाने का रास्ता निकाल लिया गया है। एक सितंबर से नई व्यवस्था लागू हो रही है जिससे पेंशन मामलों के निष्पादन में तेजी आएगी।
पेंशन से संबंधित सभी स्वीकृतियां और निष्पादन ई-पोर्टल पर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम करने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे पेंशन के मामलों में कागजी कार्रवाइयों में हो रही देरी से बचा जा सकेगा। वित्त विभाग ने व्यवस्था में पारदर्शिता और त्वरित निष्पादन के लिए यह बदलाव करने का निर्णय लिया।
वित्त विभाग की संयुक्त सचिव ज्योति झा ने इस आशय का पत्र सभी विभागों के प्रमुखों को भेजा है। राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों और सभी जिलों के उपायुक्तों को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि पेंशन स्वीकृति और भुगतान को सरल, सुगम तथा पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यह नई व्यवस्था अनिवार्य की जा रही है। सरकार द्वारा इस नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली भी तय कर दी गई है।
सभी विभागों व कोषागारों को भी आदेश की प्रति भेजी गई
इस महत्वपूर्ण आदेश की प्रति प्रधान महालेखाकार कार्यालय, पेंशन एवं लेखा निदेशालय के निदेशक, वित्त विभाग के संबंधित प्रभारियों तथा राज्य के सभी कोषागार एवं उप-कोषागार पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है।
साथ ही आम नागरिकों और कर्मियों की सुविधा के लिए इसे विभागीय पोर्टल पर भी अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। सरकार द्वारा इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली भी तय कर दी गई है।
- जे-कुबेर हस्ताक्षर : आहरण एवं संवितरण पदाधिकारियों (डीडीओ) और पेंशन स्वीकृति प्राधिकारियों (सैंक्शन आथोरिटी) के लिए 'जे-कुबेर' पर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट पंजीकरण का यूजर मैनुअल जारी किया गया है।
- ऑनलाइन प्रोसेस फ्लो : पेंशन प्रपत्र एवं एक्सएमएल डेटा के ऑनलाइन प्रसंस्करण में डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग की पूरी प्रक्रिया (प्रोसेस फ्लो) अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई है ताकि तकनीकी बाधा न आए।
- समयबद्ध कार्रवाई : सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करते हुए पेंशन स्वीकृति से जुड़ी आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
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