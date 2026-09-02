झारखंड में परिसीमन पर भाजपा-कांग्रेस में तीखी बहस, आदिवासी सीटों पर घमासान

राज्य ब्यूरो, रांची। प्रदेश भाजपा ने झारखंड में परिसीमन मामले पर कांग्रेस द्वारा केवल झूठ परोसने और इस पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर विफलओं को छुपाने का आरोप लगाया है।

भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने वर्ष 2008 में तत्कालीन केंद्र की यूपीए सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस द्वारा की गई पूर्व की गलतियों के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि आज परिसीमन का जो भी विवाद है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस ने कभी इसका स्थाई समाधान चाहा ही नहीं और बीमारी का रूप बढ़ता गया। हरमू स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने कहा कि वर्ष 2008 में देश में संविधान संशोधन किया गया था।

तब जनसंख्या के आधार पर परिसीमन का प्रस्ताव कांग्रेस की सरकार ने किया था। इससे झारखंड की आदिवासी सीटों की संख्या 28 से घटकर 22 हो रही थी। ऐसी परिस्थिति में भाजपा ने जनजातीय समुदाय के हितों और उनकी भावनाओं का कद्र करते हुए कांग्रेस का समर्थन किया था।

वर्ष 2008 में भाजपा ने यूपीए सरकार को संविधान में 84वें संशोधन के लिए राजनीति से ऊपर उठकर साथ देने का काम दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने पूरे कार्यकाल में एक भी उदाहरण पेश करे कि उन्होंने जनजातीय समुदाय के विकास के लिए या उनके सम्मान के लिए कोई कार्य किया हो।

बाउरी ने कहा कि परिसीमन आयोग के गठन के पहले ही कांग्रेस हायतौबा मचा रही है। अभी तक परिसीमन आयोग का गठन भाजपा सरकार ने किया भी नहीं है और न ही कोई प्रस्ताव ही दिया गया है। कांग्रेस बेवजह आरोप लगा रही है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि आदिवासी, दलित, महिलाओं को उनका वास्तविक हक अधिकार मिले।

परिसीमन पर अपनी विफलताओं को छिपा रही भाजपा : कांग्रेस झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव लाल किशोर नाथ शाहदेव ने भाजपा नेता अमर बाउरी के बयान को प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि परिसीमन के संवेदनशील मुद्दे पर अपनी विफलताओं और साजिशों को छिपाने के लिए भाजपा उलटे कांग्रेस पर आरोप लगा रही है।

परिसीमन के नाम पर झारखंड में आदिवासियों की राजनीतिक भागीदारी और आरक्षित सीटों को प्रभावित करने की साजिश केंद्र की भाजपा सरकार रच रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश के जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ी है। भाजपा को कांग्रेस से माफी मांगने की बात कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।