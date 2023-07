जनता त्रस्त अफसर मस्त: हर तीसरे महीने हो रही डाल्टनगंज SP के आवास की मरम्मत, एक करोड़ से अधिक हो चुके हैं खर्च

डालटेनगंज में एसपी आवास की मरम्मत में एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया गया है। यह काम पिछले आठ माह से चल रहा है। बड़ी बात यह है कि हर तीसरे महीने आवास की मरम्मत को लेकर एक नया प्रस्ताव तैयार होता है। प्रस्ताव तेजी से हर टेबल से पास भी होता जाता है। राज्य के अन्य जिलों में भी इसी तरह का खेल चल रहा है।

महज एक साल के भीतर खर्च हो गये एक करोड़ से अधिक की धनराशि। जागरण

आशीष झा, रांची: डालटेनगंज में एसपी आवास की मरम्मत में एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया गया है। यह काम पिछले आठ माह से चल रहा है। बड़ी बात यह है कि हर तीसरे महीने आवास की मरम्मत को लेकर एक नया प्रस्ताव तैयार होता है। प्रस्ताव तेजी से हर टेबल से पास भी होता जाता है। राज्य के अन्य जिलों में भी इसी तरह का खेल चल रहा है। एसपी आवास के विभिन्न हिस्सों की मरम्मत का काम सबसे पहले नवंबर 2022 में शुरू किया गया। इसके लिए उस वक्त 43.5 लाख रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इस राशि से आवास की मरम्मत, झरोखे एवं मंदिर के आसपास के इलाके का सौंदर्यीकरण, पेवर ब्लाक्स, बाथरूम व सेप्टिक टैंक का निर्माण किया जाना था। इसके तीन महीने बाद फरवरी 2023 में 22.22 लाख रुपये का एक अलग प्रस्ताव तैयार हुआ। इसके तहत मरम्मत से संबंधित कई काम शुरू किए गए। इस राशि से आवास के पिछले हिस्से का सौंदर्यीकरण, मॉड्यूलर किचेन, फॉल्स सीलिंग, लकड़ी का वार्डड्रोव, बाउंड्री की मरम्मत आदि काम किए जाने का प्रस्ताव था। एक बार फिर मई 2023 में 14.31 लाख रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। तमाम काम पूर्ण भी कर लिए गए। अब एक बार फिर मरम्मत की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। नवंबर, फरवरी और फिर मई माह में मरम्मत का बजट पास हुआ है एसपी आवास की मरम्मत कार्य के लिए पहले तो नवंबर 2022 और फिर फरवरी 2023 एवं इसके बाद मई 2023 में बजट को स्वीकृति प्रदान की गई है। पहली बार मरम्मत कार्य के लिए लवंबर 2022 में 43.5 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसके बाद फरवरी 2023 में 22.22 लाख रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई। इसके बाद अब मई में 30.72 लाख रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। चतरा समाहरणालय के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव ने पूछा, इसकी क्या आवश्यकता है? मुख्य सचिव ने चतरा में समाहरणालय भवन के प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज करते हुए पूछा है कि इसकी आवश्यकता क्या है। लगभग 54 करोड़ रुपये में प्रस्तावित इस भवन को बढ़ती भीड़ को देखते हुए बनाने का निर्णय जिला प्रशासन के अनुरोध पर लिया गया है। दस एकड़ क्षेत्रफल में बनने के लिए प्रस्तावित इस भवन को लेकर मुख्य सचिव की आपत्ति के बाद विभाग स्पष्टीकरण तैयार करने में जुटा है।

Edited By: Mohit Tripathi