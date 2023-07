Jharkhand: जेल में बैठकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा गैंगस्टर अमन साव, कारोबारियों की बना रखी है हिटलिस्ट

लातेहार के कोयला कारोबारी रंजीत गुप्ता के ऊपर रांची के अरगोड़ा में हुई गोलीबारी की घटना को पुलिस के बेहतर तालमेल और समन्वय से टाला जा सकता था। लातेहार पुलिस को पहले से पता था कि कोयला कारोबारी अपराधी गिरोह के निशाने पर हैं। हालांकि ये इनपुट समय रहते रांची पुलिस के पास नहीं पहुंच पाया और यह घटना घट गयी।

राज्य ब्यूरो, रांची: लातेहार के कोयला कारोबारी रंजीत गुप्ता के ऊपर रांची के अरगोड़ा में हुई गोलीबारी की घटना को पुलिस के बेहतर तालमेल और समन्वय से टाला जा सकता था। गोलीबारी की इस घटना के पीछे अमन साव का हाथ बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस की पूछताछ में अमन साव ने उन सभी कारोबारियों के बारे में लातेहार पुलिस को बताया था, जो कि उसके गिरोह के निशाने पर हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अमन साव ने कारोबारियों की एक हिटलिस्ट बनाई है, जो उसके गुर्गों के निशाने पर रहने वाले हैं। कारोबारी रंजीत गुप्ता लिस्ट में टॉप पर थे। इसी बीच, एक और कोयला कारोबारी को फोन पर धमकी मिली है। एक के बाद एक घट रही घटनाओं से राज्य के कोयला कारोबारियों में डर का माहौल है। सही समय पर पहुंचती सूचना तो न होती घटना अमन साव ने रंजीत गुप्ता को अपनी हिटलिस्ट में सबसे टॉप पर बताया था। हालांकि ये इनपुट समय रहते रांची पुलिस के पास नहीं पहुंच पाया और रंजीत गुप्ता अमन साव के गुर्गों का निशाना बन गये। गोलीबारी की ऐसी घटनाओं को लेकर पुलिस मुख्यालय ने भी चिंता जाहिर की है। इसे लेकर मुख्यालय ने विभिन्न जिलों की पुलिस को परस्पर तालमेल और समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश दिया है, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। जेल से आपराधिक घटनाओं को संचालित कर रहे गैंगस्टर्स पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि जेल से आपराधिक गिरोहों के संचालन पर नजर कड़ी रखी जाए। राज्य में होने वाली ऐसी आपराधिक घटनाओं को जेल में बैठे आकाओं के निर्देश पर उनके गुर्गे अंजाम दे रहे है और पुलिस इन सबके सामने लाचार नजर आ रही है। अरगोड़ा में ही क्यों हो रही घटनाएं राजधानी का अरगोड़ा थाना क्षेत्र आपराधिक घटनाओं का सबसे अधिक गवाह रहा है। रंजीत गुप्ता को भी गोली इसी थाना क्षेत्र में मारी गई है। इसी इलाके में कई घटनाओं को अपराधी अंजाम देते रहे हैं। इस स्थिति को चिंताजनक बताते हुए निर्देश दिया गया है कि इलाके में सक्रिय गिरोहों को चिन्हित कर नकेल कसी जाए। बाहर से आकर अपराधी घटना कर निकल जाते हैं और पुलिस गश्ती बढ़ाकर कर्तव्य पूरा कर लेती है। इससे अपराधियों पर नियंत्रण में मुश्किल आएगी।

