Jharkhand: अग्रवाल ब्रदर्स हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला, लोकेश चौधरी सहित 3 को आजीवन कारावास

अग्रवाल ब्रदर्स हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला लोकेश चौधरी सहित 3 को आजीवन कारावास

राज्य ब्यूरो, रांची: झारखंड में अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने बहुचर्चित अग्रवाल बंधु हत्याकांड में दोषी निजी न्यूज चैनल के संचालक लोकेश कुमार चौधरी, उसके गार्ड धर्मेंद्र कुमार तिवारी एवं उसका बॉडीगार्ड सुनील कुमार उर्फ सुनील सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त ढाई साल जेल काटनी होगी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान तीनों को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। इससे पूर्व सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल कुमार कंठ एवं अनंत कुमार विज ने कहा कि यह इनका पहला अपराध है। फांसी की सुनाई जाए सजा अभियुक्त अच्छे परिवार से आता है, उनकी ओर से कम से कम सजा देने का अनुरोध किया। इसका विरोध करते हुए एपीपी वेद प्रकाश ने कहा कि अभियुक्तों को इस अपराध के लिए अधिकतम फांसी की सजा सुनाई जाए। अदालत ने दोनों की बहस सुनने के बाद कहा कि यह केस जघन्य से जघन्यतम (रेयर ऑफ रेयरेस्ट) की श्रेणी में नहीं आता है। इसको देखते हुए तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा रही है। किस विवाद में हुई थी हत्या? बता दें कि अदालत ने तीनों को उक्त आरोप में 26 जून को दोषी ठहराया था। अरगोड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार लोकेश चौधरी ने लालपुर निवासी व्यवसायी बंधु हेमंत अग्रवाल व महेंद्र अग्रवाल को छह मार्च 2019 को कार्यालय में बुलाया था। यहां पैसे के लेन-देन को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगा था। इसी बीच लोकेश चौधरी ने दोनों भाइयों को गोली मार दी। इन मामलों में मिली सजा अदालत ने तीनों को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। लाश छिपाने पर तीन साल व पांच हजार रुपये जुर्माना एवं आर्म्स एक्ट में पांच साल की सजा के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अदालत से मिली तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

