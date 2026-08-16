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18 को रांची प्रोटेस्ट पर निर्णायक रणनीति बनाएगी कांग्रेस, आंदोलनकारी छात्र बना रहे 20 को CM आवास घेरने की योजना

By Ashish Jha Edited By: Chandan Sharma
Updated: Sun, 16 Aug 2026 06:03 PM (IST)

झारखंड कांग्रेस 18 अगस्त को रांची में बैठक कर राजनीतिक, सामाजिक और जनहित के मुद्दों पर ठोस रणनीति बनाएगी। इसमें जेपीएससी-जेएसएससी सुधार, छात्र आंदोलन और खनन विधेयक के प्रभावों पर चर्चा होगी, जबकि छात्र 20 अगस्त को सीएम आवास घेरने की तैयारी में हैं।

रांची आंदोलन में कांग्रेस क्या करेगी, इस पर 18 को निर्णय।

रांची आंदोलन में कांग्रेस क्या करेगी, इस पर 18 को निर्णय।

HighLights

  1. कांग्रेस 18 अगस्त को रांची में महत्वपूर्ण बैठक करेगी।

  2. जेपीएससी-जेएसएससी सुधार और छात्र आंदोलन पर होगी चर्चा।

राज्य ब्यूरो, रांची‌। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने एक बयान जारी कर कहा है कि 18 अगस्त, मंगलवार को पुराना विधानसभा सभागार में आयोजित प्रदेश कांग्रेस की बैठक में राज्य के राजनीतिक, सामाजिक और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर आगे की ठोस रणनीति बनाई जाएगी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर आयोजित इस बैठक में प्रदेश प्रभारी के. राजू एवं सह-प्रभारी सिरीबेला प्रसाद की उपस्थिति रहेगी।

बैठक में प्रदेश राजनीतिक मामलों की समिति (पालिटिकल अफेयर्स कमेटी) के सदस्य, प्रदेश उपाध्यक्षगण, सभी जिला प्रभारी तथा सभी जिला अध्यक्षों की मौजूगी रहेगी।

सिन्हा ने कहा कि बैठक में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में सुधार और छात्र आंदोलनों को लेकर पार्टी की भूमिका तथा आगे की रणनीति पर चर्चा होगी।

युवाओं के भविष्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक से झारखंड के हितों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों पर भी गंभीर चर्चा होगी।

विकास की प्रक्रिया में विस्थापितों और प्रभावित परिवारों के अधिकारों की रक्षा कांग्रेस की प्राथमिक चिंता है। छात्रों के साथ कांग्रेस का सपोर्ट है।

उन्होंने बताया कि एसआइआर-2026 के तहत नोटिस प्राप्त कर रहे लाखों मतदाताओं को आवश्यक सहयोग और सहायता उपलब्ध कराने में संगठन की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा होगी।

संगठन को और मजबूत एवं प्रभावी बनाने के लिए पीएसी के सदस्यों में से कुछ कार्यकारी समितियों के गठन तथा जिला कांग्रेस कमेटी स्तर पर अनुशासन समितियों के गठन पर भी विचार किया जाएगा।

कांग्रेस जनहित, सामाजिक न्याय, युवाओं के अधिकार, विस्थापितों के हक और झारखंड के अधिकारों की लड़ाई को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगी। बता दें कि आंदोलनकारी छात्र 20 अगस्त को सीएम आवास घेरने की योजना बना रहे हैं। 