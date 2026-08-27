'खनिज भाजपा या केंद्र की संपत्ति नहीं', MMDR संशोधन बिल पर रघुवर दास के बयान पर भड़के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा एमएमडीआर संशोधन बिल के समर्थन में दिए गए बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड की खनिज संपदा पर राज्य का संवैधानिक और वित्तीय अधिकार कमजोर करने वाले कानून को राज्यहित बताना जनता को गुमराह करने की कोशिश है।

रघुवर दास को पहले यह बताना चाहिए कि उनके शासनकाल में झारखंड की खनिज संपदा से राज्य और जनता को कितना वास्तविक लाभ मिला और खनन प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति क्यों नहीं बदली। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को यह समझना चाहिए कि झारखंड में उपलब्ध खनिज संपदा भाजपा या केंद्र की संपत्ति नहीं है।

खनिज राजस्व की सुरक्षा की ठोस गारंटी कहां? उन्होंने कहा कि भाजपा को झारखंड की खनिज संपदा से इतना ही प्रेम है तो वह स्पष्ट करे कि इस संशोधन के बाद राज्यों के अधिकार और खनिज राजस्व की सुरक्षा की ठोस गारंटी कहां है? केवल यह कह देना कि “90 प्रतिशत भुगतान राज्यों को मिलता है”, वास्तविक सवाल का जवाब नहीं है। सवाल यह है कि केंद्र कानून बनाकर राज्यों के राजस्व अधिकार और नीति-निर्धारण की क्षमता को सीमित क्यों करना चाहता है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि रघुवर दास जिस “पारदर्शी लीगल माइनिंग” की बात कर रहे हैं, उन्हें अपने कार्यकाल का आईना भी देखना चाहिए। खनिज संपदा झारखंड की जनता, आदिवासियों और मूलवासियों की प्राकृतिक संपदा है। जनता को आधा सच बताकर भ्रमित कर रही इसके दोहन से होने वाला राजस्व का उपयोग राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और खनन प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास में लगना चाहिए। भाजपा जनता को आधा सच बताकर भ्रमित कर रही है। यदि झारखंड के खनिजों की लागत अधिक होने की समस्या है तो उसका समाधान राज्य के वैधानिक अधिकारों को कमजोर करना नहीं, बल्कि केंद्र की ऐसी नीतियों को बदलना है जो खनिज उत्पादक राज्यों को उचित आर्थिक लाभ से वंचित करती हैं।