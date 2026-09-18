झारखंड कांग्रेस में फिर विवाद, अभिलाष साहू की बहाली पर प्रभारी के. राजू ने उठाए सवाल

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में संगठनात्मक स्तर पर एक बार हंगामा बरपा है और इस बार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने अभिलाष साहू को कार्रवाई से मुक्त करने और तत्काल उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दिए जाने पर सवाल उठाया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लिखे पत्र के अनुसार, अभिलाष साहू की झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पद पर बहाली से जुड़ी अधिसूचना (पत्र संख्या 431/09/2026, दिनांक 14.09.2026) के बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित जांच प्रतिवेदन का परीक्षण अभी लंबित है।