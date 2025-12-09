Language
    Jharkhand Politics: कांग्रेस में थम नहीं रहा विवाद, विधायक दल के नेता और मंत्री के बीच कहासुनी से कांग्रेसी सकते में

    By Ashish Jha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 01:40 PM (IST)

    रांची विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और स्वास्थ्य मंत्री डा.इरफान अंसारी के बीच नोकझोंक से कांग्रेसी सकते में हैं। प्रदीप यादव ने ...और पढ़ें

    कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और स्वास्थ्य मंत्री डा.इरफान अंसारी के बीच नोकझोंक को लेकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सकते में हैं।

    राज्य ब्यूरो,रांची। Jharkhand politics विधानसभा में सोमवार को कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और स्वास्थ्य मंत्री डा.इरफान अंसारी के बीच नोकझोंक को लेकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सकते में हैं।

    प्रदीप यादव ने जहां विभाग में गड़बड़ियों के कारण नुकसान होने का मामला उठाया, वहीं मंत्री डा. इरफान अंसारी ने बातों को झूठ का पुलिंदा करार दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि चलती सभा में ऐसी बातें उठाने के पूर्व विधायक दल के नेता को बात कर लेनी चाहिए थी।

    इससे सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में विपक्ष को मदद मिल रही है। Jharkhand प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने दाेनों नेताओं को इस तरह के विवाद से बचने को कहा है और यह भी कहा कि दोनों को हालांकि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी की बात माननी चाहिए।

    पूरे प्रकरण को कांग्रेस अनुशासन समिति के दायरे से बाहर का बताया जा रहा है और यही कारण है कि अभी तक कुछ कार्रवाई की सुगबुगाहट नहीं है। अनुशासन समिति के अध्यक्ष डा. रामेश्वर उरांव ने बताया कि मामले में अभी कहीं से कोई शिकायत नहीं आई है।

    मामला अनुशासन का बनता भी नहीं है। विधानसभा की गतिविधियों में कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं करता है। पार्टी भी ऐसे हस्तक्षेप नहीं करेगी।