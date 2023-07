Jharkhand: BJP युवाओं के दिमाग में जहर घोल रही, बच्चों को सही इतिहास की जानकारी देना बेहद जरूरी: कांग्रेस नेता

Jharkhand Politics झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर रविवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस जवाहर बाल मंच के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह का सांप्रदायिक माहौल चल रहा है उसमें बच्चों को इतिहास के बारे में सही और गलत की जानकारी देना बेहद जरूरी है ।

जरूरी है कि बच्चों को सही और गलत की जानकारी दी जाए : ठाकुर।

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर रविवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस जवाहर बाल मंच के एक कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम शामिल हुए राजेश ठाकुर ने कहा कि देश में जिस तरह का सांप्रदायिक माहौल चल रहा है, उसमें बच्चों को इतिहास के बारे में सही और गलत की जानकारी देना बेहद जरूरी है। भाजपा पर लगाया सांप्रदायिक जहर घोलने का आरोप कार्यक्रम के बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि आज जरूरत है बच्चों को जागरूक होने की और सही शिक्षा एवं सही मार्गदर्शन पाने की। हमारा देश जिस मौजूदा स्थिति से गुजर रहा है, उसमें भाजपा के द्वारा बच्चों के दिमाग में सांप्रदायिक जहर घोला जा रहा है। राहुल गांधी बांट रहे मोहब्बत: राजेश ठाकुर उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश हमारे नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। इस दौरान, जवाहर बाल मंच के स्टेट चीफ कोऑर्डिनेटर तारिक अनवर ने कहा कि आज हम जवाहर बाल मंच के माध्यम से झारखंड के विभिन्न जिलों में फ्री कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं। इस दौरान दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद थे। इस दौरान बच्चों के द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के बाद बच्चों के द्वारा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए जाने से संबंधित कहानी का मंचन किया।

Edited By: Mohit Tripathi