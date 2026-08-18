MMDR Act के विरोध में झारखंड में गरमाई सियासत, कांग्रेस-झामुमो आंदोलन के लिए तैयार
केंद्र सरकार ने एमएमडीआर एक्ट को लागू कर दिया है, जिसका झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस विरोध कर रहे हैं। उनका दावा है कि इससे राज्य को प्रति वर्ष लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होगा, जिसके खिलाफ कांग्रेस आंदोलन की तैयारी में है।
HighLights
एमएमडीआर एक्ट का झारखंड में झामुमो-कांग्रेस कर रहे विरोध।
राज्य को प्रति वर्ष 20 हजार करोड़ के नुकसान का दावा।
कांग्रेस ने एक्ट के खिलाफ आंदोलन और आर्थिक नाकेबंदी की तैयारी की।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक विधानसभा सभागार में संपन्न हुई जहां एमएमडीआर एक्ट को लेकर विरोध की रणनीति पर विमर्श किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले ही विरोध को लेकर रणनीति बना चुका है।
दोनों दल केंद्र सरकार की ओर से बने कानून का विरोध कर रहे हैं। दावा है कि इस कानून के लागू होने से राज्य सरकार को लगभग 20 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति हर वर्ष होगी।
झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन (एमएमडीआर) एक्ट के विरोध के लिए रणनीति का मसौदा तैयार ही कर रही थी कि केंद्र सरकार ने इस कानून को मूर्त रूप दे दिया है। कांग्रेस की बैठक में इस एक्ट को लेकर तय किया गया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर आंदोलन चलाएगी।
झारखंड काे हो रहे आर्थिक नुकसान की जानकारी जन-जन तक पहुंचाएगी। पार्टी की बैठक में तय किया गया कि अगर आवश्यकता पड़ी तो किसी भी स्तर पर आंदोलन चलाया जाएगा, आंदोलन के रूपरेखा तय करने के लिए कांग्रेस के सभी सदस्यों से सुझाव लिया जाएगा।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि आने वाले दिनों में झारखंड की जनता और कांग्रेस के लिए चुनौतियों भरा समय रहेगा। हमें संघर्ष के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड की हकमारी की जा रही है। इस नए संशोधित विधेयक से झारखंड को व्यापक नुकसान होगा इसके खिलाफ अगर हमें आर्थिक नाकेबंदी जैसे कार्यक्रम भी करने पड़े तो पार्टी इससे पीछे नहीं हटेगी।
दूसरी ओर, राष्ट्रपति ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस नए कानून ने खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर राज्यों की कर-निर्धारण शक्तियों को सीमित कर दिया गया है। इस निर्णय से झारखंड सहित तमाम खनिज संपन्न राज्यों के राजस्व में कमी आने की उम्मीद की जा रही है।
मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित अधिनियम में धारा 9डी जोड़ी गई है, जिसके तहत राज्य सरकार खनिज अधिकारों या खनिज युक्त भूमि पर कोई कर, उपकर या अन्य सेस नहीं लगा सकेंगी। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन अनिवार्य होगा। यह प्रतिबंध खनिज की मात्रा, मूल्य या रायल्टी के आधार पर लगाए जाने वाले करों पर भी लागू होता है।
इसके अलावा, अधिनियम में 'खनिज युक्त भूमि' की परिभाषा भी शामिल की गई है, जिससे केंद्र को ऐसी भूमि के विनियमन पर अधिक नियंत्रण प्राप्त हो गया है।
पुराने करों पर बड़ा झटका
सबसे विवादास्पद प्रविधानों में से एक यह है कि संशोधित अधिनियम लागू होने से पहले वसूल नहीं किए गए कर अब अमान्य माने जाएंगे। हालांकि, जो कर पहले ही जमा या वसूले जा चुके हैं, उन्हें वापस नहीं किया जाएगा।
यह प्रविधान सुप्रीम कोर्ट के 2024 के ऐतिहासिक फैसले के मद्देनजर आया है, जिसमें अदालत ने राज्यों को खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति दी थी। अब इस संशोधन के माध्यम से केंद्र ने उस फैसले के प्रभाव को सीमित कर दिया है।
झारखंड समेत खनिज संपन्न राज्यों का विरोध
झारखंड, ओडिशा और केरल जैसे खनिज संपन्न राज्यों ने इस कानून का विरोध करना शुरू कर दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे राज्यों के अधिकारों पर हमला बताया और कहा कि इससे राज्य की कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होंगी।
केरल के मुख्यमंत्री वीडी. सतीसन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस कानून की समीक्षा की मांग की है, क्योंकि इससे राज्य के राजस्व को गंभीर नुकसान होगा। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी इसका विरोध किया है और राज्य सरकार से इसका मुकाबला करने को कहा है।
केंद्र सरकार के अनुसार, 2014 के बाद से खनिज राजस्व में 354% की वृद्धि हुई है और राज्यों को 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए हैं। लगभग 90% खनिज राजस्व अब राज्यों को जाता है।