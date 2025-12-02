14 दिसंबर को पांच हजार कांग्रेसी झारखंड से जाएंगे नई दिल्ली, आखिर क्या होने वाला है?

Language
    By Ashish Jha Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 08:00 PM (IST)

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में मंगलवार को आगामी 14 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित वोट चोर, गद्दी छोड़ रैली को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में हुई, जहां रैली की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

    इस दौरान दिसंबर को दिल्ली में होने वाली वोट चोर, गद्दी छोड़ रैली की तैयारी को लेकर अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिलावार समीक्षा की गई। इसी दौरान झारखंड में एसआईआर के तहत होने वाले मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया का विरोध करने पर भी चर्चा हुई।

    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है लेकिन अपनी जिम्मेदारी से दूर सरकार उनके अधिकारों को छीन रही है।

    उन्होंने आगे कहा, चुनाव आयोग के माध्यम से देश में एसआईआर द्वारा विपक्ष के समर्थक मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। फर्जी मतदाताओं का नाम जोड़कर राज्यों के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। देश में भय का माहौल व्याप्त है और लोग आशंकित हैं। 14 दिसंबर की रैली में झारखंड से 5000 लोग शिरकत करेंगे।

    बैठक में ऑनलाइन माध्यम से सभी जिलाध्यक्ष उपस्थित रहे। इसके अलावा मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो, डॉ. रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता के साथ-साथ शहजादा अनवर, अनादि ब्रह्म, ब्रजेंद्र सिंह, प्रवक्ता सोनाल शांति, सुल्तान अहमद, भीम कुमार, राकेश सिन्हा, अमूल्य नीरज खलखो, आलोक कुमार दुबे, आदि कई लोग उपस्थित थे।