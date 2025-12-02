Jharkhand Politics: क्या हेमंत सोरेन मिलाएंगे BJP से हाथ? कांग्रेस नेता ने साफ कर दी सियासी तस्वीर

जागरण संवाददाता, मंडी/रांची। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भाजपा के साथ हाथ मिलाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार और भाजपा के इशारे पर हेमंत सोरेन को छह माह तक बिना ठोस कारण जेल में रखा गया, जिसकी पीड़ा और अन्याय को वह आज भी नहीं भूले हैं।

हिमाचल प्रदेश में मंडी के गांधी भवन में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा के पास न तो कोई सक्षम नेता है और न ही विकास को लेकर कोई स्पष्ट नीति। अफवाहों के सहारे भ्रम फैलाकर भाजपा राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रही है।