Jharkhand Politics: क्या हेमंत सोरेन मिलाएंगे BJP से हाथ? कांग्रेस नेता ने साफ कर दी सियासी तस्वीर
झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाजपा से हाथ मिलाने की संभावना को खारिज किया। उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक ला ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मंडी/रांची। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भाजपा के साथ हाथ मिलाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।
उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार और भाजपा के इशारे पर हेमंत सोरेन को छह माह तक बिना ठोस कारण जेल में रखा गया, जिसकी पीड़ा और अन्याय को वह आज भी नहीं भूले हैं।
हिमाचल प्रदेश में मंडी के गांधी भवन में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा के पास न तो कोई सक्षम नेता है और न ही विकास को लेकर कोई स्पष्ट नीति। अफवाहों के सहारे भ्रम फैलाकर भाजपा राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने कांग्रेस और गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर राज्य को नई दिशा दी है। जनता ने आईएनडीआईए को जनादेश दिया था। भाजपा और एनडीए के सहयोगियों को पूरी तरह नकार दिया था।
राजेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को राज्य में पार्टी अध्यक्ष के लिए योग्य चेहरा नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते एक वर्ष से संगठन और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी एक ही नेता संभाल रहे हैं।
