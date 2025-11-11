Jharkhand Government: राज्यपाल से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत, स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने को दिया न्यौता

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज भवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आगामी 15 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन झारखंडवासियों के गौरव का प्रतीक है और राज्यपाल की उपस्थिति से समारोह की गरिमा और बढ़ेगी।

एमएसएमई विधेयक को स्वीकृति पर जताया आभार भेंट के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा द्वारा पारित “झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक, 2025” को स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के प्रति आभार व्यक्त किया।