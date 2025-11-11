Jharkhand Government: राज्यपाल से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत, स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने को दिया न्यौता
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन से मुलाकात की और उन्हें झारखंड के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। यह एक शिष्टाचार भेंट थी, जिसमें राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मुलाकात से राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच बेहतर तालमेल की उम्मीद है।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज भवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आगामी 15 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन झारखंडवासियों के गौरव का प्रतीक है और राज्यपाल की उपस्थिति से समारोह की गरिमा और बढ़ेगी।
एमएसएमई विधेयक को स्वीकृति पर जताया आभार
भेंट के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा द्वारा पारित “झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक, 2025” को स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के प्रति आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विधेयक के लागू होने से राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
राज्य की प्रभारी पुलिस महानिदेशक ने भी की मुलाकात
इसी क्रम में, राज्य की नवनियुक्त प्रभारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) तदाशा मिश्रा ने भी आज राज भवन जाकर राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की।
मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने उन्हें राज्य की विधि-व्यवस्था को सुदृढ़ और प्रभावी बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था में सुधार और जनता की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और डीजीपी तदाशा मिश्रा दोनों को आगामी कार्यों के लिए शुभकामनाएं दीं।
