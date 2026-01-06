Language
    Jharkhand सरकार की विकास योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से की अपील

    By Pradeep Singh Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:24 PM (IST)

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नववर्ष पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने सभी को नववर्ष की बधाई दी और राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए ...और पढ़ें

    सीएम हेमंत सोरेन ने सभी लोगों को नववर्ष की बधाई देते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सकारात्मक ऊर्जा व प्रतिबद्धता से काम करने का आह्वान किया।

    राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को प्रशासनिक एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को सभी ने नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

    मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी का हार्दिक स्वागत एवं नववर्ष शुभकामनाओं के लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नववर्ष नया संकल्प, नई ऊर्जा तथा नए अवसरों को लेकर आता है। हम सभी लोग इस नववर्ष में सकारात्मक ऊर्जा एवं प्रतिबद्धता के साथ राज्य के सर्वांगीण विकास में अपनी महत्ती भूमिका निभाने को लेकर दृढ़ संकल्पित रहेंगे।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 झारखंड की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित हो, इस लक्ष्य के साथ राज्य सरकार आगे बढ़ेगी। शासन-प्रशासन और जनता के सहयोग से देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शुमार करने की दिशा में यह वर्ष एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध होगा।

    नव वर्ष पर राज्यवासियों की सुख-समृद्धि, उन्नति और खुशहाली की कामना की 

    मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से एकजुट होकर सरकार की विकास योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से समस्त राज्यवासियों के सुख, समृद्धि, उन्नति और खुशहाली की कामना की तथा नववर्ष की शुभकामनाएं दी।

    मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों में अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग अमरेंद्र प्रताप सिंह, सीईओ जेएसएलपीएस अनन्य मित्तल, अपर सचिव उद्योग प्रीति रानी, अपर सचिव वित्त धनंजय सिंह, अपर सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सीता पुष्पा, निदेशक सामाजिक सुरक्षा विजय कुमार सिंह, उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम कर्ण सत्यार्थी, उपायुक्त सरायकेला-खरसावां नीतीश कुमार सिंह, उपायुक्त कोडरमा ऋतुराज प्रमुख थे।

    वहीं पुलिस अधिकारियों में डीजी होमगार्ड एमएस भाटिया, डीआइजी दुमका अमर लकड़ा, एसपी लोहरदगा सादिक अनवर रिजवी, एसपी सरायकेला-खरसावां मुकेश कुमार लुनायत, एसपी गोड्डा मुकेश कुमार, एसपी गुमला हारिश बिन जमां, एसपी खूंटी मनीष टोप्पो, एसपी ट्रेनिंग सेंटर मुसाबनी विजय आशीष कुजूर सहित अन्य अधिकारी सम्मिलित थे।