सीएम हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की फिर बिगड़ी तबीयत, बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की तबीयत कुछ अधिक खराब हो गई है। वह रांची के हिल व्यू अस्पताल में भर्ती हैं।

मुख्यमंत्री दिनभर अपनी मां की देखरेख में अस्पताल में रहे। मां की अधिक तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने मंगलवार को अपना सभी कार्यक्रम रद कर दिया। यहां तक कि वह करमा महोत्सव में भी सम्मिलित नहीं हुए।

बताया जाता है कि मंगलवार को किडनी में संक्रमण से उनकी स्थिति बिगड़ गई है। मंगलवार को ही उन्हें बाहर ले जाने पर विचार किया जा रहा था। उनकी स्थिति में सुधार नहीं होने पर बुधवार को उन्हें बाहर ले जाया जा सकता है। इससे पहले हैदराबाद में उनका इलाज हाे चुका है।

रूपी सोरेन को ब्रेन और किडनी से जुड़ी परेशानी की शिकायत होने की बात सामने आयी है। संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टर उनकी लगातार निगरानी कर रहे हैं। हालांकि, उनकी मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति को लेकर अस्पताल की ओर से आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है।

रूपी सोरेन की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन मंगलवार को अस्पताल पहुंचे। दोनों ने इलाज कर रहे डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उपचार को लेकर परामर्श किया।

बीते शुक्रवार को रूपी सोरेन की तबीयत अचानक बिगड़ गयी थी। घर पर डॉक्टरों ने उनकी स्वास्थ्य जांच की थी। सांस लेने में परेशानी होने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए हिल व्यू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तब से डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है।