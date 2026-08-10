CM हेमंत सोरेन का जन्मदिन आज, PM मोदी समेत कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 10 अगस्त को जन्मे मुख्यमंत्री को जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई प्रमुख नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। नेताओं ने उनके स्वास्थ्य, सुखी जीवन की कामना की है।

PM मोदी ने दी जन्मदिन की बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए हेमंत सोरेन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने मुख्यमंत्री के लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए लिखा "झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दें और वह हमेशा अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों से भर रहें।"

Best wishes to Jharkhand’s Chief Minister, Shri Hemant Soren Ji on his birthday. May he be blessed with a long life and wonderful health. @HemantSorenJMM — Narendra Modi (@narendramodi) August 10, 2026 ओम बिरला और शिवराज सिंह चौहान ने भी दी बधाई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी हेमंत सोरेन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हेमंत सोरेन को जन्मदिन की बधाई दी। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ।

ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना है।@HemantSorenJMM — Om Birla (@ombirlakota) August 10, 2026 झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई!



ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) August 10, 2026 रामगढ़ के नेमरा गांव में हुआ जन्म हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त, 1975 को झारखंड के रामगढ़ जिले के नम्र गांव में हुआ था। वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और वरिष्ठ आदिवासी नेता शिबू सोरेन के पुत्र हैं। झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन ने अपने अलग पहचान बनाई और राज्य के प्रमुख आदिवासी नेताओं में शामिल हुए। हेमंत सोरेन के संसदीय राजनीतिक सफर की शुरुआत वर्ष 2009 में हुई। जब वह झारखंड से राज्यसभा सदस्य बने। सितंबर 2010 में उन्हें झारखंड का उपमुख्यमंत्री बनाया गया। वह जनवरी 2013 तक इस पद पर रहे। इसके बाद वर्ष 2013 में उन्होंने झामुमो, राजद और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार का नेतृत्व करते हुए पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल 13 जुलाई, 2013 से 23 सितंबर, 2014 तक रहा। वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में वह दुमका सीट से चुनाव हार गए, जबकि बरहेट विधानसभा सीट से उन्होंने जीत दर्ज की। जनवरी 2015 में उन्हें झारखंड विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया।

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वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन को बहुमत मिला है। हेमंत सोरेन ने दुमका और बरहेट दोनों विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों सीटों पर जीत दर्ज की। इसके बाद उन्होंने दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।