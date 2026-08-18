झारखंड सरकार ने छात्रों की JSSC-CGL परीक्षा रद करने की मांग को माना, देवेंद्र महतो ने खत्म किया आंदोलन

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा जेएसएससी-सीजीएल (JSSC-CGL) और टीडीपीएल (TDPL) द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद करने की घोषणा की। इसकी बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भी भूख हड़ताल खत्म करके अपना अनशन तोड़ दिया है। उन्होंने 2 जुलाई से चल रहे अपने 16 दिवसीय आमरण अनशन को अब स्थगित करने का एलान किया है।

देवेंद्र महतो ने सोमवार देर रात कहा कि 20 जुलाई को मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद 28 जुलाई से मामले की सीआईडी जांच शुरू हो गई थी। उन्होंने बताया कि जांच पूरी सख्ती के साथ की जा रही है और इसमें पूर्व मुख्य सचिव तथा जेपीएससी अध्यक्ष जैसे उच्च पदस्थ लोगों को भी जांच के दायरे में लाया गया है।

सीएम ने मानी परीक्षा रद करने की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार की देर रात जेपीएससी एवं जेएसएससी की परीक्षाओं में धांधली को लेकर आंदोलनरत छात्रों की तमाम मांगों को मानने की घोषणा की। सरकार के इस निर्णय से जहां एक ओर छात्रों में खुशी का माहौल है वहीं सैकड़ों की संख्या में नौकरी कर रहे सफल अभ्यर्थी अचानक ही बेरोजगार हो गए हैं।