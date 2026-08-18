झारखंड सरकार ने छात्रों की JSSC-CGL परीक्षा रद करने की मांग को माना, देवेंद्र महतो ने खत्म किया आंदोलन
झारखंड के मुख्यमंत्री ने जेएसएससी-सीजीएल और टीडीपीएल की सभी परीक्षाएं रद करने की घोषणा की, जिसके बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अपना 16 दिवसीय अनशन समाप्त कर दिया।
HighLights
मुख्यमंत्री ने जेएसएससी-सीजीएल और टीडीपीएल परीक्षाएं रद्द कीं।
छात्र नेता देवेंद्र महतो ने 16 दिवसीय भूख हड़ताल समाप्त की।
परीक्षा धांधली की सीआईडी जांच में उच्च अधिकारी शामिल।
डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा जेएसएससी-सीजीएल (JSSC-CGL) और टीडीपीएल (TDPL) द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद करने की घोषणा की। इसकी बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भी भूख हड़ताल खत्म करके अपना अनशन तोड़ दिया है। उन्होंने 2 जुलाई से चल रहे अपने 16 दिवसीय आमरण अनशन को अब स्थगित करने का एलान किया है।
देवेंद्र महतो ने सोमवार देर रात कहा कि 20 जुलाई को मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद 28 जुलाई से मामले की सीआईडी जांच शुरू हो गई थी। उन्होंने बताया कि जांच पूरी सख्ती के साथ की जा रही है और इसमें पूर्व मुख्य सचिव तथा जेपीएससी अध्यक्ष जैसे उच्च पदस्थ लोगों को भी जांच के दायरे में लाया गया है।
सीएम ने मानी परीक्षा रद करने की मांग
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार की देर रात जेपीएससी एवं जेएसएससी की परीक्षाओं में धांधली को लेकर आंदोलनरत छात्रों की तमाम मांगों को मानने की घोषणा की। सरकार के इस निर्णय से जहां एक ओर छात्रों में खुशी का माहौल है वहीं सैकड़ों की संख्या में नौकरी कर रहे सफल अभ्यर्थी अचानक ही बेरोजगार हो गए हैं।
जिंदाबाद-जिंदाबाद के नारो से गूंजा जयपाल सिंह स्टेडियम
आंदोलन समाप्त होने के साथ ही जिंदाबाद के नारों से सदर अस्पताल से लेकर जयपाल सिंह स्टेडियम तक पूरा इलाका गूंज उठा। छात्रों ने इस दौरान राहुल गांधी, हेमंत सोरेन समेत मंत्रियों और विधायकों के नाम के जयकारे लगाए।
यह भी पढ़ें- JSSC-CGL परीक्षा रद: छात्र नेता देवेंद्र महतो ने तोड़ा अनशन, सरकार के फैसले को बताया 'झारखंड की बड़ी जीत'