JPSC-JSSC Scam पर झारखंड सीआईडी का पूरा फोकस, ठंडे बस्ते में वेतन घोटाला सहित कई अहम केस

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की परीक्षाओं में अनियमितता मामले की जांच तेज होते ही पहले से चल रही अवैध तरीके से वेतन निकासी की जांच का मामला ठंडा पड़ गया है। जिलों के कोषागार से अवैध वेतन निकासी मामले की जांच भी सीआईडी ही कर रही है।

सीआईडी की डीएसपी सरिता मुर्मू जेपीएससी मेधा घोटाला मामले में सीआईडी थाना कांड संख्या 16/2026 में दर्ज केस की अनुसंधानकर्ता हैं। उनके पास चाईबासा जिला कोषागार से पुलिस विभाग के खाते से अवैध वेतन निकासी मामले के अनुसंधान की भी जिम्मेदारी है।

इसी तरह बोकारो जिला कोषागार से अवैध वेतन निकासी मामले में सीआईडी थाने में दर्ज कांड की अनुसंधानकर्ता साइबर थाना की थानेदार डीएसपी नेहा बाला है। डीएसपी नेहा बाला भी जेपीएससी मेधा घोटाला मामले की जांच टीम में शामिल हैं। राज्य सरकार ने विवाद बढ़ने के बाद जेपीएससी व जेएसएससी से जुड़ी 45 परीक्षाओं को रद कर दिया है। जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, जिसमें सीआईडी का पूरा स्ट्रेंथ लग गया है। सीआईडी के पास बोकारो, हजारीबाग, रांची, रामगढ़, चाईबासा, खूंटी व देवघर जिले में जिला कोषागार से अवैध तरीके वेतन निकासी मामले की जांच की जिम्मेदारी है।

जेपीएससी मामला सामने आने के पूर्व जिस रफ्तार से उस मामले की जांच चल रही थी, वह रफ्तार जेपीएससी मामला सामने आने के बाद धीमी पड़ गई है। सीआइडी के लगभग सभी सीनियर अधिकारियों का पूरा फोकस अब जेपीएससी मामले की जांच पर है।