JPSC-JSSC Scam पर झारखंड सीआईडी का पूरा फोकस, ठंडे बस्ते में वेतन घोटाला सहित कई अहम केस
सीआईडी का पूरा ध्यान अब जेपीएससी घोटाले की जांच पर केंद्रित हो गया है, जिससे अवैध वेतन निकासी और रिम्स घोटालों जैसे अन्य बड़े मामलों की रफ्तार धीमी पड ...और पढ़ें
HighLights
जेपीएससी घोटाले की जांच में सीआईडी का पूरा बल लगा।
अवैध वेतन निकासी जैसे कई पुराने मामले धीमे पड़े।
रिम्स घोटाला और सहारा इंडिया जांच भी प्रभावित हुई।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की परीक्षाओं में अनियमितता मामले की जांच तेज होते ही पहले से चल रही अवैध तरीके से वेतन निकासी की जांच का मामला ठंडा पड़ गया है। जिलों के कोषागार से अवैध वेतन निकासी मामले की जांच भी सीआईडी ही कर रही है।
सीआईडी की डीएसपी सरिता मुर्मू जेपीएससी मेधा घोटाला मामले में सीआईडी थाना कांड संख्या 16/2026 में दर्ज केस की अनुसंधानकर्ता हैं। उनके पास चाईबासा जिला कोषागार से पुलिस विभाग के खाते से अवैध वेतन निकासी मामले के अनुसंधान की भी जिम्मेदारी है।
इसी तरह बोकारो जिला कोषागार से अवैध वेतन निकासी मामले में सीआईडी थाने में दर्ज कांड की अनुसंधानकर्ता साइबर थाना की थानेदार डीएसपी नेहा बाला है। डीएसपी नेहा बाला भी जेपीएससी मेधा घोटाला मामले की जांच टीम में शामिल हैं।
राज्य सरकार ने विवाद बढ़ने के बाद जेपीएससी व जेएसएससी से जुड़ी 45 परीक्षाओं को रद कर दिया है। जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, जिसमें सीआईडी का पूरा स्ट्रेंथ लग गया है। सीआईडी के पास बोकारो, हजारीबाग, रांची, रामगढ़, चाईबासा, खूंटी व देवघर जिले में जिला कोषागार से अवैध तरीके वेतन निकासी मामले की जांच की जिम्मेदारी है।
जेपीएससी मामला सामने आने के पूर्व जिस रफ्तार से उस मामले की जांच चल रही थी, वह रफ्तार जेपीएससी मामला सामने आने के बाद धीमी पड़ गई है। सीआइडी के लगभग सभी सीनियर अधिकारियों का पूरा फोकस अब जेपीएससी मामले की जांच पर है।
जेपीएससी का मामला सामने आने के बाद इनकी जांच की रफ्तार हुई धीमी
- अवैध वेतन निकासी मामला : राज्य के विभिन्न जिलों में जिला कोषागार से अवैध वेतन निकासी का मामला। राज्य सरकार के आदेश पर सात जिलों में दर्ज कांडों को टेकओवर करते हुए सीआईडी ने अपनी जांच तेज की थी। अब जेपीएससी का मामला सामने आने के बाद पूरा बल जेपीएससी मामले को सुलझाने में और इस जांच को अंजाम तक पहुंचाने में जुटा।
- रिम्स में नामांकन घोटाला व टेंडर आवंटन घोटाला : राज्य सरकार ने सीआईडी को रिम्स में एमबीबीएस की परीक्षा में फर्जी प्रमाण पत्रों पर नामांकन कराने की जांच का जिम्मा सौंपा था। इतना ही नहीं, रिम्स में सफाई व्यवस्था के टेंडर में अनियमितता, नियम व शर्तों को ताक पर रखकर मानको को पूरा नहीं करने वाली एजेंसी को ठेका देने के मामले की जांच का जिम्मा भी सीआईडी को दिया गया था। सीआईडी ने रिम्स में छापेमारी भी की थी, दस्तावेज व अन्य साक्ष्य वहां से जुटाई थी। सीआइडी की छापेमारी के तत्काल बाद रिम्स के तत्कालीन निदेशक डाॅ. राजकुमार ने इस्तीफा दे दिया था। इस मामले में अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। पूरा मामला सीआईडी के पास विचाराधीन है।
- सहारा इंडिया के विरुद्ध जांच : सीआईडी के पास सहारा इंडिया के निवेशकों का मामला भी विचाराधीन है। पूरे मामले की जांच सीआइडी कर रही है। इस मामले में दर्ज प्राथमिकी की जांच के क्रम में सीआइडी ने कइयों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया। जांच अभी जारी है।
- तेतुलिया मौजा का वन भूमि घोटाला : बोकारो में तेतुलिया मौजा का वन भूमि घोटाला मामला भी चर्चित मामला है। इसमें सीआईडी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जांच जारी है।
- ऊर्जा व पर्यटन निगम के खाते से करोड़ों की निकासी : ऊर्जा व पर्यटन निगम के खाते से करोड़ों रुपये की अवैध निकासी मामले की जांच भी सीआईडी कर रही है। इस मामले में भी जांच जारी है। कई आरोपित जेल भेजे जा चुके हैं।
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