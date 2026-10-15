झारखंड में आदिम जनजातियों को सस्ती चीनी योजना पर संकट, सब्सिडी न मिलने पर बैकफुट पर राज्य सरकार

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में आदिम जनजाति समुदायों के नागरिकों के लिए कम कीमत पर चीनी उपलब्ध कराने की योजना इस वर्ष धरातल पर उतरने में संकट के बादल दिखने लगे हैं। सब्सिडी के बावजूद इस योजना के तहत झारखंड के तमाम इलाकों से सूचनाएं मिलती थीं कि लोग चीनी लेकर भुगतान नहीं करना चाहते थे।

योजना के लिए राशि का आवंटन नहीं केंद्र सरकार ने पहले ही सब्सिडी देकर चीनी उपलब्ध कराने की योजना के लिए राशि का आवंटन नहीं किया है। ऐसे में झारखंड भी इस याेजना के लिए अपने बूते टेंडर करने नहीं जा रहा है।