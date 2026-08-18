अभी नहीं थमेगा सीजीएल परीक्षा का विवाद, नियुक्त अभ्यर्थी भी करेंगे आंदोलन; पहले भी दो बार हो चुकी है रद

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा (सीजीएल) का विवाद अभी थमनेवाला नहीं है। नौ वर्षों से इस परीक्षा को लेकर चल रहे विवादों का अभी पटाक्षेप नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आंदोलनरत छात्रों के दबाव में इस परीक्षा काे रद करने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन यह उतना आसान भी नहीं होगा।

चूंकि इस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न पदों पर नियुक्ति हो चुकी है और नियुक्त कर्मी कार्य भी कर रहे हैं, इसलिए सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया की जगह उनकी नियुक्ति ही रद करनी होगी। हालांकि इसपर सरकार विधिक राय लेने का भी प्रयास करेगी, ताकि बाद में उसमें कोई विधिक अड़चन न आए।

दूसरी तरफ, इससे प्रभावित होनेवाले कर्मी अपनी नौकरी आसानी से जाने नहीं देंगे। इसके विरोध में छात्रों की तरह ही अनशन से लेकर आंदोलन के तमाम हथकंडे अपनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, नियुक्त कर्मियों द्वारा सरकार के निर्णय के विरोध में कोर्ट जाना भी तय है।

फिलहाल कर्मी राज्य सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। बताते चलें कि नौ वर्षों से विवादित यह परीक्षा पहले ही उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक जा चुकी है। इससे पहले अलग-अलग कारणों से यह परीक्षा दो बार दर हो चुकी है।

कोर्ट और जांच के परिणाम की होगी महत्वपूर्ण भूमिका नियुक्त कर्मी सीजीएल परीक्षा को रद करने के विरोध में कोर्ट जाते हैं तो इसमें कोर्ट का आदेश महत्वपूर्ण होगा। चूंकि यह मामला पहले से भी कोर्ट में है तो निश्चित रूप से अदालत उन तथ्यों को भी देखेगी जो पूर्व में राज्य सरकार, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कोर्ट में दिए गए जवाब में आए हैं। सीआइडी की वर्तमान में चल रही फलाफल का भी असर इस परीक्षा पर पड़ेगा।

छात्रों के दबाव तथा सीआइडी जांच से बदला सरकार का स्टैंड शुरू में मंत्रियों की कमेटी द्वारा इस आधार पर सीजीएल परीक्षा को रद करने से इन्कार किया जा रहा था कि यह नियुक्ति उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर हुई है। सरकार इसे रद करने में सक्षम नहीं है।

बाद में आंदोलनरत छात्रों के दबाव में सरकार ने इसे रद करने का निर्णय लिया। हालांकि मंत्री इसकी न्यायिक आयोग से जांच कराने को तैयार थे। इस बीच सीआइडी की चल रही जांच में सीजीएल में भी कई गड़बड़ियां सामने आने लगी, जिसके बाद सरकार ने इसे रद करने का निर्णय लिया।