‘हर युवा को योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का समान अवसर..’, JPSC-JSSC विवाद के बीच सरकार का बड़ा संदेश
राज्य सरकार ने छात्र-युवाओं के हित में टीडीपीएल एजेंसी और जेएसएससी-सीजीएल की सभी परीक्षाएं रद करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह फैसला छात्रों के भविष्य, उनकी मेहनत और न्याय के प्रति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता को दर्शाता है।
HighLights
टीडीपीएल और जेएसएससी-सीजीएल की सभी परीक्षाएं रद्द।
सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार ने छात्र-युवाओं के हित में संवेदनशीलता और जवाबदेही का परिचय देते हुए एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित विशेष मंत्रिमंडल की बैठक में छात्र-युवाओं के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सरकार ने टीडीपीएल एजेंसी द्वारा कराई गई सभी परीक्षाओं को रद करने के साथ-साथ जेएसएस सी- सीजीएल परीक्षा को भी रद करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि राज्य सरकार के लिए छात्रों का भविष्य, उनकी मेहनत और उनके साथ न्याय सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों छात्र-युवा वर्षों तक कड़ी मेहनत करते हैं। ऐसे में परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता से किसी भी प्रकार का समझौता उनके भविष्य के साथ अन्याय होगा। सरकार छात्रों की मेहनत और उनके अधिकारों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है।
मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि युवाओं के हितों से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल परीक्षाएं आयोजित करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिसमें प्रत्येक छात्र को अपनी योग्यता और मेहनत के आधार पर आगे बढ़ने का समान अवसर मिले।
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