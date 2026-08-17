‘हर युवा को योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का समान अवसर..’, JPSC-JSSC विवाद के बीच सरकार का बड़ा संदेश

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार ने छात्र-युवाओं के हित में संवेदनशीलता और जवाबदेही का परिचय देते हुए एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित विशेष मंत्रिमंडल की बैठक में छात्र-युवाओं के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सरकार ने टीडीपीएल एजेंसी द्वारा कराई गई सभी परीक्षाओं को रद करने के साथ-साथ जेएसएस सी- सीजीएल परीक्षा को भी रद करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि राज्य सरकार के लिए छात्रों का भविष्य, उनकी मेहनत और उनके साथ न्याय सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों छात्र-युवा वर्षों तक कड़ी मेहनत करते हैं। ऐसे में परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता से किसी भी प्रकार का समझौता उनके भविष्य के साथ अन्याय होगा। सरकार छात्रों की मेहनत और उनके अधिकारों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है।