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'मास्टरमाइंड तक पहुंच रही सरकार', परीक्षाएं रद होने से गदगद देवेंद्र महतो ने CM हेमंत को कहा- धन्यवाद

By Digital Desk Edited By: Rajat Mourya
Updated: Mon, 17 Aug 2026 10:05 PM (IST)

झारखंड सरकार ने छात्रों के हित में जेएसएससी-सीजीएल और टीडीपीएल की सभी परीक्षाओं को रद कर दिया है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने इस फैसले का स्वागत किया और धांधली की जांच पर संतोष जताया।

परीक्षाएं रद होने से गदगद देवेंद्र महतो ने CM हेमंत सोरेन को कहा- धन्यवाद

परीक्षाएं रद होने से गदगद देवेंद्र महतो ने CM हेमंत सोरेन को कहा- धन्यवाद

HighLights

  1. सरकार ने जेएसएससी-सीजीएल और टीडीपीएल परीक्षाएं रद कीं।

  2. छात्र नेता देवेंद्र महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया।

  3. परीक्षा धांधली की जांच पर संतोष, दोषियों पर कार्रवाई जारी।

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जेएसएससी-सीजीएल (JSSC-CGL) परीक्षा के साथ-साथ टीडीपीएल (TDPL) द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं को रद करने की घोषणा कर दी है। सरकार के इस कदम के बाद से आंदोलनरत छात्रों ने राहत की सांस ली है।

परीक्षा रद होने की घोषणा के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इस छात्र आंदोलन को सफल बनाने और समर्थन देने के लिए सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों, मीडियाकर्मियों और पुलिस प्रशासन को हृदय से धन्यवाद दिया।

महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने छात्रों की समस्याओं को बेहद गंभीरता से लिया और उनकी जायज मांगों को पूरा किया है।

इसके अलावा, महतो ने परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर भी पूरा संतोष जताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन बहुत ही सूक्ष्मता और बारीकी से इस मामले की जांच कर रहा है।

उन्होंने कहा कि मामले में शामिल हर एक भ्रष्ट व्यक्ति पर शिकंजा कसा जा रहा है और इस पूरे रैकेट के पीछे छिपे असली सरगनाओं (मास्टरमाइंड) तक पहुंचने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

इरफान अंसारी ने दी एग्जाम रद करने की जानकारी

इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि राज्य सरकार ने छात्रों की प्राथमिक मांग को स्वीकार कर लिया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि आपसी सहमति के बाद सरकार ने न सिर्फ सीजीएल परीक्षा को रद करने का फैसला किया है, बल्कि टीडीपीएल के अंतर्गत आने वाली अन्य सभी परीक्षाओं को भी निरस्त कर दिया गया है।

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