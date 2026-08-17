'मास्टरमाइंड तक पहुंच रही सरकार', परीक्षाएं रद होने से गदगद देवेंद्र महतो ने CM हेमंत को कहा- धन्यवाद

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जेएसएससी-सीजीएल (JSSC-CGL) परीक्षा के साथ-साथ टीडीपीएल (TDPL) द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं को रद करने की घोषणा कर दी है। सरकार के इस कदम के बाद से आंदोलनरत छात्रों ने राहत की सांस ली है।

परीक्षा रद होने की घोषणा के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इस छात्र आंदोलन को सफल बनाने और समर्थन देने के लिए सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों, मीडियाकर्मियों और पुलिस प्रशासन को हृदय से धन्यवाद दिया।