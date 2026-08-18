झारखंड में पहली बार एक दर्जन प्रतियोगिता परीक्षाएं एक साथ होंगी रद, कई में हो चुकी है नियुक्तियां भी
झारखंड में पहली बार लगभग एक दर्जन प्रतियोगिता परीक्षाएं एक साथ रद्द होंगी, जिनमें कुछ में नियुक्तियां भी हो चुकी थीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी घोटाले से जुड़ी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की है।
HighLights
झारखंड में पहली बार एक दर्जन परीक्षाएं रद होंगी।
जेएसएससी सीजीएल समेत कई नियुक्तियां भी प्रभावित होंगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रद करने की घोषणा की।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड गठन के 26 वर्ष के इतिहास में पहली बार लगभग एक दर्जन प्रतियोगिता परीक्षाएं एक साथ रद होंगी। पूर्व में भी परीक्षाएं रद हुई हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में परीक्षाएं एक साथ रद होंगी।
इनमें कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं, जिनमें नियुक्ति भी हो चुकी है। कुछ नियुक्तियों में परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं, जिनका परिणाम जारी हाेना है। वहीं, कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं, जो अगस्त और सितंबर माह में आयोजित होनेवाली थीं।
फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा (सीजीएल) के अलावा जेपीएससी मेधा घोटाले में संलिप्त टीडीपीएल एजेंसी से जुड़ी परीक्षाएं रद करने की घोषणा की है। अब संबंधित आयाेग तथा विभागों द्वारा इस संबंध में अधिसूचनाएं जारी की जानी है।
इससे पहले, वर्ष 2012 में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर जेपीएससी द्वारा आयोजित एक दर्जन प्रतियोगिता परीक्षाओं की जांच सीबीआइ से कराने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर उस समय इन परीक्षाओं की सीबीआई जांच तो हुई थी, लेकिन परीक्षाएं रद नहीं हुई थीं। उक्त परीक्षाओं के माध्यम से बहाल पदाधिकारी, कालेज शिक्षक एवं अन्य अब भी बहाल हैं।
इनमें से सीबीआई जांच में अधिसंख्य परीक्षाओं में भारी गड़बड़ी होने के बाद भी न तो परीक्षाएं रद हुईं और न ही किसी की नौकरी गई। इस बार पहली बार सीधे परीक्षाओं को रद करने का बड़ा निर्णय लिया गया है।
ये परीक्षाएं होंगी रद
|क्र.
|परीक्षा
|आयोग
|पदों की संख्या
|परीक्षा की स्थिति
|1
|सीजीएल
|जेएसएससी
|1,932
|नियुक्ति हो चुकी है
|2
|14वीं सिविल सेवा परीक्षा
|जेपीएससी
|103
|पीटी का परिणाम जारी
|3
|सिविल सेवा बैकलॉग परीक्षा-2023
|जेपीएससी
|07
|पीटी का परिणाम जारी
|4
|सिविल सेवा बैकलॉग परीक्षा-2025
|जेपीएससी
|45
|पीटी का परिणाम जारी
|5
|झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट)
|जेपीएससी
|—
|परीक्षा आयोजित
|6
|सिविल जज (जूनियर डिवीजन) लिखित परीक्षा
|जेपीएससी
|138
|पीटी का परिणाम जारी
|7
|सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) बैकलॉग लिखित परीक्षा
|जेपीएससी
|26
|पीटी का परिणाम जारी
|8
|सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) नियमित लिखित परीक्षा
|जेपीएससी
|134
|पीटी का परिणाम जारी
|9
|वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा
|जेपीएससी
|170
|मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी
|10
|सहायक वन संरक्षक नियुक्ति परीक्षा
|जेपीएससी
|78
|मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी
|11
|बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
|जेपीएससी
|64
|नियुक्ति हो चुकी है
नोट: इनके अलावा जेएसएससी की वैसी परीक्षाएं जो टीडीपीएल के माध्यम से आयोजित हुईं।
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