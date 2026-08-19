झारखंड में 2,394 पदों पर हो चुकी थी नियुक्ति, 1,227 पदों की परीक्षाएं बीच में ही रद; 15 लाख अभ्यर्थी प्रभावित

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार ने जेएसएससी की सीजीएल के अलावा झारखंड लोक सेवा आयोग की जिन 21 प्रतियोगिता परीक्षाओं को रद किया है, उनमें भी तीन परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी।

सीजीएल सहित इन चारों परीक्षाओं के माध्यम से संबंधित आयोगों की अनुशंसा पर कुल 2,394 पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी थी। वहीं, जेपीएससी के माध्यम से कुल 1,227 पदों पर होनेवाली 18 परीक्षाएं बीच में ही रद हो गईं।

जेपीएससी की जिन 18 परीक्षाएं बीच में ही रद हो गई हैं, उनमें चार परीक्षाओं के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन ही मंगाए गए थे। आयोग ने इसके बाद आगे की कोई प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। इन परीक्षाओं के माध्यम से विभिन्न श्रेणी के कुल 116 पदों पर होनी थी।

वहीं, दो प्रतियोगिता परीक्षाओं को संबंधित विभाग के अनुरोध पर पहले ही स्थगित कर दिया गया था। कुल आठ परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी थी। इनमें से अधिसंख्य का परिणाम भी जारी हो चुका था तथा मुख्य परीक्षा आयोजित होनी थी।

ये सभी परीक्षाएं रद हो गईं। इनके माध्यम से कुल 701 पदों पर नियुक्ति होनी थी। 37 पदों के लिए होनेवाली दो परीक्षाओं की प्रक्रिया विभिन्न स्तर पर चल रही थी। वहीं, झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट) भी आयोजित हो चुकी थी, जिसका परिणाम जारी होना था।

हाई कोर्ट के आदेश पर आयोजित हुई थीं कई परीक्षाएं जिन परीक्षाओं को रद किया गया है, उनमें कई परीक्षाएं झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर आयोजित हुई थीं। इनमें सीजीएल, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्ति, वन क्षेत्र पदाधिकारी तथा सहायक वन संरक्षक नियुक्ति आदि सम्मिलित हैं। वहीं, अन्य कई परीक्षाओं से जुड़े मामले कोर्ट में हैं।