झारखंड में 1.60 लाख करोड़ रुपये के खर्च का हिसाब नहीं, CAG रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

राज्य ब्यूरो, रांची। सीएजी की रिपोर्ट में राज्य सरकार ने 31 मार्च 2025 की अवधि तक 1.60 लाख करोड़ रुपये खर्च का उपयोगिता प्रमाण नहीं दिया है। इतनी बड़ी राशि के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने पर राशि के दुरूपयोग की आशंका जताई गई है।

सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने राज्य गठन के बाद से 31 मार्च 2025 तक 1.60 लाख करोड़ रुपये के खर्च का उपयोगिता प्रमाण नहीं दिया है।

नियमानुसार पहले वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की राशि का दूसरे वित्तीय वर्ष में उपयोगिता प्रमाण पत्र देना है। लेकिन सरकार ने अब तक इतनी बड़ी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया है।

इसके अलावा राज्य सरकार ने खर्च के लिए निकाली गई अग्रिम राशि के भी खर्च का पूरा ब्योरा नहीं दिया है। नियमानुसार सरकार जरूरी खर्चों के लिए ट्रेजरी से अग्रिम की निकासी कर सकती है।

नहीं दिया खर्च का ब्योरा

दूसरी बार अग्रिम निकासी करने के लिए उसे पहले की अग्रिम निकासी के खर्च का ब्योरा देना पड़ता है। लेकिन सरकार ने अग्रिम के रूप में निकासी के बाद 31 मार्च 2025 तक 4531.00 करोड़ रुपये के खर्च का ब्योरा नहीं दिया है।