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    झारखंड में CAG रिपोर्ट का बड़ा खुलासा, 305 नाबालिगों को जारी किए गए गियर वाली बाइक के लाइसेंस

    By Manoj Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 08:17 AM (IST)

    सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि झारखंड के पांच जिलों में 305 नाबालिगों को गियर वाली मोटरसाइकिल के लाइसेंस जारी किए गए, जिससे परिवहन विभाग के नियमों ...और पढ़ें

    305 नाबालिगों को जारी किए लाइसेंस ( एआई जेनरेटेड तस्वीर )

     305 नाबालिगों को जारी किए लाइसेंस ( एआई जेनरेटेड तस्वीर )

    HighLights

    1. झारखंड में 305 नाबालिगों को गियर वाली बाइक के लाइसेंस मिले।

    2. परिवहन विभाग ने नियमों की अनदेखी कर लाइसेंस जारी किए।

    3. सारथी सॉफ्टवेयर गड़बड़ी से 327.35 करोड़ राजस्व का नुकसान।

    राज्य ब्यूरो, रांची। सीएजी की रिपोर्ट में रांची सहित पांच जिलों में 305 नाबालिगों को बाइक का लाइसेंस जारी करने का खुलासा किया गया है। उक्त लाइसेंस जारी करने में परिवहन विभाग में नियमों की अनदेखी की है। 

    रांची, गिरिडीह, पलामू, हजारीबाग और जमशेदपुर में आडिट के दौरान पता चला कि 18 वर्ष से कम उम्र के 305 आवेदकों को गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस जारी किया गया है। 

    327.35 करोड़ के राजस्व पर असर पड़ा

    सारथी सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण जिस उम्र में कानूनन गियर वाली बाइक चलाने की अनुमति नहीं होती, उस उम्र में विभाग ने लाइसेंस जारी कर दिया। वाहन एप्लिकेशन के माध्यम से अस्थायी पंजीकरण (टीआर) की वैधता छह महीने के बजाय केवल एक महीने रखे जाने के कारण 327.35 करोड़ के राजस्व पर असर पड़ा। 

    रिपोर्ट में कहा गया है कि 6,640 ऐसे वाहन भी मिले, जिनका अस्थायी पंजीकरण होने के बाद स्थायी पंजीकरण नहीं कराया गया। उन वाहनों से कर वसूली नहीं की जा रही है।