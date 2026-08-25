नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रांची में बनेंगे स्टेट इनोवेशन पार्क, स्टेट रिसर्च पार्क और स्टेट टेक्नोलाजी पार्क

राज्य ब्यूरो, रांची। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ''झारखंड छात्र अनुसंधान एवं नवाचार नीति-2026'' पर स्वीकृति मिल गई। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लागू की जानेवाली इस नीति में उद्योग, शिक्षा जगत एवं सरकारी संगठनों को जोड़कर अनुसंधान, नवाचार एवं उद्यमिता का इको सिस्टम सृदृढ़ करने पर जोर दिया गया है।

इसमें राजधानी रांची में स्टेट इनोवेशन पार्क, स्टेट रिसर्च पार्क एवं स्टेट टेक्नोलाजी पार्क की स्थापना का प्रविधान किया गया है। इस नीति के तहत स्टार्ट अप के लिए पांच लाख रुपये तक की सीड फंडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।