नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रांची में बनेंगे स्टेट इनोवेशन पार्क, स्टेट रिसर्च पार्क और स्टेट टेक्नोलाजी पार्क
झारखंड कैबिनेट ने 'झारखंड छात्र अनुसंधान एवं नवाचार नीति-2026' को मंजूरी दी है, जिसके तहत रांची में स्टेट इनोवेशन, रिसर्च और टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित ...और पढ़ें
HighLights
रांची में स्टेट इनोवेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित होंगे।
स्टार्टअप्स को 5 लाख रुपये तक की सीड फंडिंग मिलेगी।
उच्च शिक्षण संस्थानों में 10 इनक्यूबेटर को 50 करोड़ अनुदान।
राज्य ब्यूरो, रांची। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ''झारखंड छात्र अनुसंधान एवं नवाचार नीति-2026'' पर स्वीकृति मिल गई। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लागू की जानेवाली इस नीति में उद्योग, शिक्षा जगत एवं सरकारी संगठनों को जोड़कर अनुसंधान, नवाचार एवं उद्यमिता का इको सिस्टम सृदृढ़ करने पर जोर दिया गया है।
इसमें राजधानी रांची में स्टेट इनोवेशन पार्क, स्टेट रिसर्च पार्क एवं स्टेट टेक्नोलाजी पार्क की स्थापना का प्रविधान किया गया है। इस नीति के तहत स्टार्ट अप के लिए पांच लाख रुपये तक की सीड फंडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में 10 टेक्नोलाजी बिजनेस इन्क्यूबेटर की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। अनुसंधान परियोजनाओं तथा शैक्षणिक आयोजनों के लिए भी राशि की व्यवस्था की जाएगी।
इनोवशन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर इनोवेशन समिट तथा साइंस कांक्लेव का आयोजन किया जाएगा। साथ ही ग्रासरूट इनोवेशन इंटर्नशिप स्कीम शुरू की जाएगी।
नीति की खास बातें
- ''जे-वर्क्स'' के रूप में आइडिया को प्राेडक्ट में बदलने के लिए स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की सुविधा बहाल की जाएगी।
- ''जे-हब'' के रूप में स्टार्ट अप को प्रोत्साहन और सुविधा प्रदान की जाएगी।
- 300 उच्च शिक्षण संस्थानों में आउटरीच गतिविधियां आयोजित की जाएंगी तथा संस्थानों में छात्र अनुसंधान एवं नवाचार सेल का गठन किया जाएगा।
- 1,000 नवाचारों को आर्थिक सहयाेग प्रदान किया जाएगा।
- 50 उद्योग प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
- 100 समुदाय आधारित नवाचारों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- 30 हजार छात्रों को उभरती तकनीक जैसे, एआइ, आइटी आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- 50 संस्थानों में बौद्धिक संपदा सेल गठित किए जाएंगे।
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