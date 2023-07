Jharkhand: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने PM नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, मार्गदर्शन के लिए कहा धन्यवाद

झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज शाम नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री से हुई इस मुलाकात को एक शिष्टाचार भेंट बताया है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक आगामी चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। आगामी चुनावों में बाबूलाल प्रदेश में भाजपा का चेहरा रहने वाले हैं। यही कारण है कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष की प्रधानमंत्री मोदी से यह मुलाकात बेहद अहम है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुके भेंट करते झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। जागरण

रांची, जागरण ऑनलाइन डेस्क: झारखंड भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज शाम नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी से हुई इस मुलाकात के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए जानकारी दी। बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री से हुई इस मुलाकात को एक शिष्टाचार भेंट बताया है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक इसके कई राजनीतिक मायने निकाल रहे हैं। आगामी चुनावों में भाजपा को झारखंड के काफी आशाएं हैं। भाजपा लोकसभा चुनावों में झारखंड की सभी सीटों पर जीत दर्ज करना चाहती है। झारखंड में भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का एक के बाद एक दौरा इस बात की ताकीद करता है कि भाजपा झारखंड को लेकर कितनी गंभीर है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आज शिष्टाचार भेंट हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद सदा मिलता रहा है। इस अनुराग के लिए कोटि कोटि आभार आदरणीय प्रधानमंत्री जी।🙏@narendramodi @BJP4India @BJP4Jharkhand @ANI pic.twitter.com/YrecQ7N9WM July 10, 2023 भाजपा ने हाल ही में कुछ राज्यों में सांगठनिक बदलाव किए हैं, झारखंड इन राज्यों में से एक है। पदाधिकारियों के चुनाव में जातीय समीकरण का ध्यान रखने वाली भाजपा ने इस बार आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी को झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आगामी चुनावों में बाबूलाल ही भाजपा का चेहरा रहने वाले हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो, यह मुलाकात झारखंड के राजनैतिक हालात और आगामी चुनावों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी से जीत का मंत्र लेने के बाद मरांडी मिशन मोड में दिखाई दे सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वे भाजपा को झारखंड वह उपलब्धि दोबारा दिला सकते हैं या नहीं जो कि पार्टी उनसे चाहती है।

Edited By: Mohit Tripathi