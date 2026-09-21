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झारखंड भाजपा तैयार करेगी युवा नेताओं की अगली पीढ़ी, महिलाओं को भी मिलेगा प्रतिनिधित्व

By Dibyanshu Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Published: Mon, 21 Sep 2026 08:09 AM (IST)

झारखंड भाजपा ने अपने सभी मोर्चा और प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की घोषणा की है, जिसमें अगली पीढ़ी के युवा नेताओं को तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है।

सांकेतिक तस्वीर

सांकेतिक तस्वीर

HighLights

  1. भाजपा ने मोर्चा और प्रकोष्ठ अध्यक्षों के नाम घोषित किए।

  2. युवा नेताओं की अगली पीढ़ी तैयार करने पर जोर दिया जा रहा।

  3. 33% महिलाएं और 60% युवा, ओबीसी, आदिवासी शामिल होंगे।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड प्रदेश भाजपा ने अपने सभी मोर्चा और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष के नाम घोषित कर दिए हैं। अब इनकी अपनी कमेटी बननी है। सात मोर्चा में कुल मिलाकर 60 से अधिक नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया जाना है।

भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड में नेताओं की अगली पीढ़ी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कमेटियों में शामिल होने वाले नामों में युवाओं की संख्या अधिक रहेगी।

अपने सांगठनिक ढांचे में भाजपा 33 प्रतिशत महिलाओं को रखने की भी योजना बना रही है। खासकर युवा, महिला और किसान मोर्चा में नए नामों को शामिल कर भविष्य के लिए पार्टी नया कैडर का आधार तैयार करेगी।

इन मोर्चों में करीब 60 प्रतिशत युवा, महिला, ओबीसी और आदिवासी समुदाय के नाम शामिल किए जाएंगे। प्रदेश नेतृत्व की तरफ से सभी मोर्चा अध्यक्षों को अपनी टीम दुर्गापूजा से पहले तैयार करने को कहा गया है।

जिलों के प्रमुख चेहरों को मोर्चा में मिलेगा स्थान

प्रदेश भाजपा के मोर्चों की कमेटी में जिलों के कार्यकर्ताओं को स्थान दिया जाएगा। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में जिला स्तर पर अनुभवी नेताओं की कमी को देखते हुए इन नेताओं को प्रदेश में काम करने का मौका देकर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा।

जिला प्रभारियों को ऐसे नाम बताने को कहा गया है। पिछले दिनों स्थानीय निकाय चुनावों में कमजोर प्रदर्शन के बाद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने जिलों में मजबूत सामाजिक आधार वाले नेताओं को सामने लाने का निर्देश दिया था।
 

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