अमित शाह से आज मिलेंगे झारखंड भाजपा के नेता, छात्र आंदोलन की देंगे जानकारी

राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू तथा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में भाजपा का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा।

इस क्रम में झारखंड का पार्टी प्रतिनिधिमंडल छात्रों के आंदाेलन सहित झारखंड के अन्य समसामयिक विषयों से उन्हें अवगत कराएगा।

झारखंड भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेगा। इस बैठक में केंद्र सरकार द्वारा पारित एमएमडीआर संशोधन अधिनियम के साथ-साथ राज्य में चल रहे छात्र आंदोलन को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा।

पार्टी के नेता इन मुद्दों पर राज्य की वर्तमान स्थिति की जानकारी केंद्र को देंगे। वे झारखंड के मौजूदा राजनीतिक हालात और जनहित से जुड़े विषयों की विस्तृत जानकारी केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखेंगे।

दिल्ली दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल राज्य से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी केंद्र का ध्यान आकर्षित कर सकता है। खास तौर पर एमएमडीआर संशोधन अधिनियम और छात्र आंदोलन को लेकर भाजपा अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखेगी।

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