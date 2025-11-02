झारखंड BJP के नेता संभाल रहे भागलपुर और कोसी में बिहार चुनाव की कमान, घूमकर कर रहे प्रचार

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड भाजपा के नेताओं ने बिहार चुनाव में प्रचार, कार्यक्रम समन्वय जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाओं की कमान संभाल रखी है। खासकर भागलपुर और कोसी अंचल में झारखंड भाजपा के प्रमुख नेता महीने भर से लगे हुए हैं। रक्षा राज्यमंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ पिछले पंद्रह दिनों से भागलपुर प्रमंडल की विधानसभा क्षेत्र में घूम-घूमकर कर प्रचार कर रहे हैं। जबकि प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह भागलपुर और कोसी क्षेत्र में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से संवाद कर चुनाव की निगरानी में लगे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने बताया कि भाजपा परिवार की तरह है। यहां कार्यकर्ता एक दूसरे के आयोजन-कार्यक्रम में शामिल होते हैं। पार्टी प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए पूरे देश से कार्यकर्ता यहां आए हैं। भागलपुर में चुनाव प्रचार कर रहे भाजपा नेता और पूर्व विधायक अनंत ओझा ने कहा कि दोनों प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि आमलोग भी एक दूसरे से परिचित हैंं। ऐसे में संवाद और संबंध का रिश्ता दशकों से बना हुआ है।