झारखंड BJP के नेता संभाल रहे भागलपुर और कोसी में बिहार चुनाव की कमान, घूमकर कर रहे प्रचार
झारखंड भाजपा के नेता बिहार चुनाव में प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, खासकर भागलपुर और कोसी क्षेत्र में। रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ भागलपुर में घूम-घूमकर प्रचार कर रहे हैं, वहीं कर्मवीर सिंह बूथ स्तर पर निगरानी रख रहे हैं। प्रदीप वर्मा कोसी-पूर्णिया क्षेत्र में प्रचार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड भाजपा के नेताओं ने बिहार चुनाव में प्रचार, कार्यक्रम समन्वय जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाओं की कमान संभाल रखी है। खासकर भागलपुर और कोसी अंचल में झारखंड भाजपा के प्रमुख नेता महीने भर से लगे हुए हैं।
रक्षा राज्यमंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ पिछले पंद्रह दिनों से भागलपुर प्रमंडल की विधानसभा क्षेत्र में घूम-घूमकर कर प्रचार कर रहे हैं। जबकि प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह भागलपुर और कोसी क्षेत्र में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से संवाद कर चुनाव की निगरानी में लगे हैं।
रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने बताया कि भाजपा परिवार की तरह है। यहां कार्यकर्ता एक दूसरे के आयोजन-कार्यक्रम में शामिल होते हैं। पार्टी प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए पूरे देश से कार्यकर्ता यहां आए हैं।
भागलपुर में चुनाव प्रचार कर रहे भाजपा नेता और पूर्व विधायक अनंत ओझा ने कहा कि दोनों प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि आमलोग भी एक दूसरे से परिचित हैंं। ऐसे में संवाद और संबंध का रिश्ता दशकों से बना हुआ है।
सीमांचल में प्रदीप वर्मा हर विधानसभा सीट पर रख रहे नजर
झारखंड भाजपा के महामंत्री और राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा को पार्टी ने कोसी पूर्णिया क्षेत्र में प्रचार अभियान की जिम्मेदारी दी है।
महीने भर से कोसी अंचल में ही डेरा डाले प्रदीप वर्मा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आमलोगों से भी संवाद कर पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं। जबकि रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह की टीम के साथ राजनीतिक अपडेट में लगे रहते हैं।
