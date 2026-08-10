BJP नेताओं को 10 घंटे से अधिक हिरासत में रखने पर सियासत गरम, अमर बाउरी ने लगाए आरोप

राज्य ब्यूरो, रांची। छात्रों के आंदोलन के समर्थन में मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, दीपक प्रकाश सहित अन्य भाजपा नेताओं को लगभग 10 घंटे बाद भी नहीं छोड़ने पर प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने आपति जताई है।

उन्होंने कहा कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो तो विधायकों को बेवजह डिटेन करना राज्य सरकार की तानाशाही है। देश के इतिहास में पहला मौका है जब सदन चलते हुए विपक्ष के सारे विधायकों को रोक रखा गया है।