छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस हों, JPSC-JSSC घोटालों की CBI जांच हो: भाजपा की मुख्य सचिव से मांग
भाजपा ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर छात्र आंदोलन के दौरान दर्ज FIR वापस लेने और JPSC-JSSC नियुक्ति घोटालों की ...और पढ़ें
HighLights
छात्रों पर दर्ज FIR वापस लेने की मांग।
JPSC-JSSC नियुक्ति घोटालों की CBI जांच हो।
दोषी अधिकारियों की गिरफ्तारी की भी मांग।
राज्य ब्यूरो, रांची। भारतीय जनता पार्टी ने छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज एफआइआर वापस लेने और जेपीएससी जेएसएससी नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच की मांग पर मुख्य सचिव अविनाश कुमार को ज्ञापन सौंपा है। बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात की।
ज्ञापन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न हिस्सों में छात्र आंदोलन के दौरान हुए एफआइआर को रद करने का निर्देश दिया है। झारखंड में भी हजारों छात्रों पर आंदोलन को दबाने के लिए मुकदमा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने छात्रों के समर्थन में सभी मुकदमे वापस लेने की मांग सरकार से की है।
इसके साथ ही जेपीएससी जेएसएससी नियुक्ति घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग ज्ञापन में दोहराई गई है। भाजपा ने जेपीएससी अध्यक्ष रहे एल ख्यांगते की तरफ दूसरे दोषी अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग भी की है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि मुख्य सचिव को दिए ज्ञापन में जो मांगें हैं वो नहीं मानी गईं तो भाजपा छात्रों के समर्थन में आंदोलन करेगी।