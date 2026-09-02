छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस हों, JPSC-JSSC घोटालों की CBI जांच हो: भाजपा की मुख्य सचिव से मांग

राज्य ब्यूरो, रांची। भारतीय जनता पार्टी ने छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज एफआइआर वापस लेने और जेपीएससी जेएसएससी नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच की मांग पर मुख्य सचिव अविनाश कुमार को ज्ञापन सौंपा है। बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात की।

ज्ञापन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न हिस्सों में छात्र आंदोलन के दौरान हुए एफआइआर को रद करने का निर्देश दिया है। झारखंड में भी हजारों छात्रों पर आंदोलन को दबाने के लिए मुकदमा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने छात्रों के समर्थन में सभी मुकदमे वापस लेने की मांग सरकार से की है।